手刀報名！Visa、Circle大咖親自教戰穩定幣 老闆們擠破頭也要進場聽！
財經中心／師瑞德報導
當前，全球貿易與支付體系正值重大轉型關鍵時刻，穩定幣（Stablecoin）正快速崛起為跨境交易的「新主流」。根據多項國際研究與調查指出，穩定幣不僅能有效加快資金流轉速度、降低交易成本，更在重塑國際支付結構與貿易規則上，展現出極高潛力。為協助臺灣企業搶占先機、掌握新趨勢，外貿協會將於2025年12月15日於台北國際會議中心舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀集國際產業重磅代表及專家，提供實戰導向的知識平台。
穩定幣快速崛起 企業結算效率迎新革命
根據國際會計師事務所EY今（2025）年針對全球350位企業高階主管的調查，有41%企業已在實務上導入穩定幣，平均跨境支付成本得以降低超過10%。而臺灣企業也逐漸加入這場新金融變革浪潮。根據外貿協會今年9月發布的「貿協經貿指數（TAITRA INDEX）」，已有近5%國內企業與超過10%海外台商開始使用穩定幣進行跨境支付。這項技術不僅為企業提供了更「快、準、穩」的結算模式，也象徵傳統跨境金流流程的結構性革新。
此外，隨著美國積極推進《GENIUS Act》立法進程，VISA、Mastercard等全球金融巨頭也將穩定幣納入清算與支付系統，McKinsey與Financial Times均指出，2025年將是穩定幣成為核心金融基礎建設的關鍵轉折年。臺灣企業正站在數位貿易轉型的十字路口，如何在瞬息萬變的國際金融格局中建立新優勢，備受關注。
企業導入穩定幣 挑戰與機會並存
儘管穩定幣帶來諸多效益，企業若欲導入，仍需審慎評估監理規範、跨境合規、法遵與稅務風險，並同步檢視內部帳務與會計系統的相容性與調整需求。特別是在與交易對手協商、選擇合作平台及認列財務項目時，更需謹慎以對。
對於進出口業、金融業與科技服務業而言，穩定幣的應用尤具潛力。例如，進出口貿易商可藉由「秒級結算」加速貨款週轉、降低外匯損益風險；而金融機構則需評估如何將穩定幣整合至現有支付與清算架構中，保持在金融科技創新的領先地位。
外貿協會搭建實務交流平台 協助企業「聽得懂、用得上」
為回應產業界對穩定幣應用實務的強烈需求，外貿協會特別策劃本次論壇，議程設計強調「實務導向」與「即戰力」，聚焦四大面向：國際監理趨勢、金融法遵與風險管理、會計處理與稅務規劃、導入案例與操作流程。
論壇邀請包括全球穩定幣發行領導者Circle（美國上市公司）新加坡代表、VISA加密貨幣部門新加坡區最高主管、台新金控首席經濟學家，以及日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）及新加坡的區塊鏈意見領袖等重量級嘉賓共同登台，針對穩定幣政策環境、企業導入難點與國際市場趨勢，進行全方位解析。
會中也將邀請臺灣虛擬資產交易平台代表說明企業導入需求與市場觀察，並由國際級會計師事務所解析企業導入穩定幣時的財報處理與內控設計，同步邀請法律專家說明臺灣及國際監理規範最新發展，協助企業避開潛在合規風險。
面對國際變局 穩定幣是企業佈局全球的關鍵工具
外貿協會強調，臺灣企業正處於全球支付體系重構與亞太供應鏈重組的戰略節點，此時導入穩定幣不僅關乎成本優化與效率提升，更是一場「企業跨境競爭力」的升級工程。論壇將提供與會企業前瞻視野與實務解方，協助企業應對政策不確定性與技術風險，為未來營運模式打下基礎。
論壇名額有限，外貿協會呼籲產業界把握難得機會，跨步進入全球金融重構的最前線。報名請至活動頁面：https://events.taiwantrade.com/2025BIC14S1
