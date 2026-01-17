手刀對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」1/17獎號一次看

匈牙利、奧地利研究發現，狗狗不僅會聽指令，一群罕見的「天賦型詞彙學習犬」（gifted word learner dogs），甚至能從「偷聽」（overhearing）人類對話中，悄悄學會詞彙，展現高度的社會認知能力。研究團隊設計實驗，讓狗主人與旁人手持新玩具進行對話，而不直接對狗下指令，狗狗則在一旁觀看，每次互動約一分鐘；之後研究人員將目標玩具放在另一個房間，再請狗狗取回，結果10隻狗狗中有7隻成功完成任務。在第二個實驗中，研究人員進一步提高難度，狗狗只會短暫看到玩具，接著玩具被放入桶中、離開狗狗視線後，飼主才與旁人談論新玩具名稱。在完全沒有視覺線索、僅能依靠聽覺的情況下，仍有部分狗狗可以在測試中取回正確玩具。這顯示，部分狗狗具備在腦中保留資訊，並超越當下情境進行推理的能力。過去，類似的認知表現僅在極少數物種中被觀察到，例如鸚鵡與猿類。而在人類身上，「旁聽」正是幼兒語言發展的重要關鍵之一，能讓孩子在未被直接教導的情況下學會新詞彙。不過，研究人員也強調，儘管表面結果相似，狗狗的學習機制很可能與人類截然不同，而這種「聽音學詞」的能力，也僅存在於極少數天賦型狗狗身上，多數狗仍須仰賴反覆訓練，才能建立詞彙與物品之間的連結。

