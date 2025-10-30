手刀快搶！2026武陵農場櫻花季日期出爐 11/1開放訂房
〔記者張軒哲／台中報導〕武陵農場深秋時節，漫山楓紅，最受關注的「2026武陵農場櫻花季」即將在明年春季登場，武陵農場公布最新訂房與交通管制訊息，明年櫻花季管制期間暫定自2026年2月13日至3月1日為期17天，將於11月1日早上8:30開放國民賓館115年2月份之訂房，賞櫻旅客務必提前規劃，手刀搶訂。
往年武陵農場櫻花在2月逐漸盛開，櫻花季期間住宿一房難求，武陵農場為方便遊客規劃行程，將於11月1日早上8:30開放國民賓館2026年2月份訂房；而露營區將於12月1日早上8:00開放2月份訂位。
武陵農場指出，一日遊團客部分預計11月10日上午9時起，開放旅行業網路登記預約。榮民櫻花季優先訂房已開放預約，尚有空房，有符合資格的榮民可把握機會。
