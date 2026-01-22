手刀準備！桃捷「小鶇鶇站長體驗營」加開寒假場次 這天起開搶

桃園捷運於去年暑假首度推出「小鶇鶇站長體驗營」，一開放報名即秒殺。(圖/桃捷公司提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

桃園捷運於去(114)年暑假首度推出「小鶇鶇站長體驗營」，一開放報名即秒殺，深受家長與小朋友喜愛。為回應親子家庭的熱烈迴響及兼顧寒假短期間的活動品質，桃捷公司特別加碼於115年寒假新增1場次，活動專為4至8歲孩童設計，凡於107年2月至111年2月間出生之小朋友皆有報名資格，名額限20名，採網路登記抽籤方式辦理，寒假限定體驗，提醒小小站長別忘了要上班囉！

廣告 廣告

桃捷公司說明，報名作業自1月26日中午12時起至1月27日中午12時止，活動費用為每孩童600元，並將於1月27日下午以電腦抽籤方式抽出正取20名、備取5名，抽籤作業當日將由律師在場見證，以確保程序公正，錄取名單同日公告於桃園捷運官網。中籤者之家長須於收到桃捷公司匯款通知信後24小時內完成繳費，逾期未繳者將視同放棄，由備取名額依序遞補。活動採實名制，活動當日報到時將進行身分確認，若資格不符，恕不退費且不得進場。

為回應親子家庭的熱烈迴響及兼顧寒假短期間的活動品質，桃捷公司特別加碼於115年寒假新增1場次。(圖/桃捷公司提供)

活動將於2月10日在桃園捷運A14a機場旅館站舉行，邀請親子走進捷運站，近距離體驗站務人員的工作日常。活動內容包含站務工作介紹、車站導覽、票務設備操作及旅客服務體驗等，讓孩童穿上專屬小小站長制服，化身一日站長，從互動實作中學習正確搭乘禮儀與交通安全觀念。活動結束將贈送每位孩童超值驚喜包，包含小小站長證書、小小站長包、桃捷一日票1張及相關紀念好禮。

去年度參與家長回饋表示，孩子穿上小小站長制服、完成各項好玩的闖關任務後，能將小小站長包等專屬紀念品帶回家，感到相當開心。活動內容豐富且寓教於樂，孩子在遊戲中學到許多捷運與交通安全相關知識，讓家長們直呼「收穫滿滿，很值得」。桃捷公司持續推動交通教育向下扎根，歡迎小小軌道迷與家長把握機會，讓寒假假期更加充實又難忘。