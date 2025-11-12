手刀準備！江蕙明年2月連唱5場「實名登記倒數12小時」 演唱會內容搶先曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「江蕙演唱會【無,有】安可場」將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋的登場，連開5場，此次江蕙特別選在春節開唱，希望能與大家在小巨蛋團圓，一起迎接新春到來。

江蕙明年2月演唱會採實名登記抽選制，登記時間進入倒數。（圖／寬宏藝術提供）

主辦單位寬宏藝術今（12）日透露，目前演唱會節目製作部分，二姐與製作團隊正如火如荼進行及籌備中，雖然是這次是安可場，還是要給所有歌迷們最好的節目品質，安可場演唱會歌單，以及節目內容確認將會進行微調並加入過年喜氣的新元素，勢必能再次帶給大家感動與力量。

「江蕙演唱會【無,有】安可場」採「實名登記抽選制」，將於11月13日凌晨12點正式開放登記，抽選結果將於11月15日中午12點公布中籤名單，中籤者需於11月16日23點59分前繳費完成；未中籤者可參加第二次抽籤，第二次抽籤結果於11月18日中午12點公布，並需於11月19日23點59分前完成繳費，購票詳情、流程與實名制規定請洽寬宏售票系統，針對網路上有許多代購及不明售票網站，主辦單位特別提醒，所有票券僅限透過寬宏售票系統登記，請勿購買來路不明的票券，以免受騙。

