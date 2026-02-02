手刀！亞尼克生乳捲盲盒限量開賣 一沐日推可以調整辣度的「椒麻奶茶」

記者李鴻典／台北報導

千呼萬喚，亞尼克YTM(蛋糕販賣機)限定生乳捲驚喜盲盒即將旋風回歸！亞尼克首創YTM甜點盲盒，2025年11月首度推出後，為「吃生乳捲」帶來全新的驚喜樂趣，也讓Threads河道上討論度爆表，甜點控全面失控，創下期間1.3萬盒全數完售紀錄。亞尼克宣布2月3日起至2月23日春節限定盲盒正式於全台66台YTM限量開賣。

亞尼克生乳捲盲盒旋風回歸，春節限定2月3日起全台YTM66站點開賣，有機會驚喜現賺240元。（圖／品牌業者提供）

亞尼克春節限定生乳捲盲盒每盒售價420元，共有4種口味，包括與百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」創立的「金家ㄟ」一起共同研發的濟州橘風巧克力，吃得到草莓凍的人氣爆品戲雪尋莓，以及門市經典熱銷香濃滑溜的香草布丁，還有限時回歸、極致奢華的黑金宇治抹茶口味，期間全台只能在YTM盲盒吃得到，有機會現賺240元！

亞尼克生乳捲盲盒皆為每日凌晨新鮮現做、冷藏配送，賞味期皆為2-3天；春節期間提供現場購買與官網預訂等共4個貨道供消費者選購，每日皆會補貨；想要購買的捲迷，可以透過亞尼克官網或手機APP YTM蛋糕販賣機專區，即可查詢全台站點以及商品庫存狀態，還能透過官網預訂、YTM取貨功能。

亞尼克春節限定生乳捲盲盒，一抽入魂爽吃全台獨家黑金宇治抹茶生乳捲。（圖／品牌業者提供）

2月17日至2月19日，過年期間初一到初三，到亞尼克門市單筆消費滿額888元，就能抽切片蛋糕、隨手小點，中獎機率100%；最大獎有機會抽中整條亞尼克生乳捲。

手搖飲品牌一沐日再出招！推出期間限定新品「椒麻奶茶」（售價NT $70）與「椒麻鮮奶茶」（售價NT $90），以紅花椒的醇厚與青花椒的清香，搭配烏龍綠茶，打造層次分明、風味獨特的暖心熱奶茶。新品2月2日 起於全台門市正式上市，為冬季帶來充滿台灣味的新台式茶飲體驗。

一沐日推出期間限定新品「椒麻奶茶」與「椒麻鮮奶茶」。（圖／品牌業者提供）

手搖飲的研發多半圍繞在風味與口感變化，酸、甜、苦、辣、鹹以及咀嚼感，幾乎已成為飲料市場的基本語彙。然而，一沐日本次從風味層次出發，選擇加入過往鮮少出現在飲品中的感官元素「麻」入內。不同於單純的味覺刺激，「麻」能在舌尖留下細微觸感，在咽喉產生層次感受，同時於鼻腔留香，讓一杯飲品不只停留在入口瞬間，而是形成完整的感官體驗。全新「椒心系列」皆為大杯熱飲，並提供三段麻度選擇：全麻、半麻、微麻，可依個人喜好調整風味強度。

一沐日推出期間限定新品「椒麻奶茶」與「椒麻鮮奶茶」。（圖／品牌業者提供）

眾多粉絲敲碗！迷客夏推出限定週邊「Milksha磁吸小燈箱」，活動期間單筆消費滿2杯飲品，即可以85元加價購燈箱乙個。過新年喝手搖也能試手氣！活動期間 2月13日至2月22日於一般門市現場點餐、迷點及電話外送或自取、外送平台，單筆消費滿3杯飲品即可獲得「喝迷客夏 好運三重刮」好運刮刮卡1張。

迷客夏限定週邊「Milksha磁吸小燈箱」。（圖／品牌業者提供）

好禮第一彈：單杯折5元或單杯折10；禮第二彈：全單9折、「愛茶的牛」系列指定飲品買1送1等多項優惠好禮；好禮第三彈：集滿「迷」、「客」、「夏」3字即可享有「免費暢飲一個月」，共30張紙本$65元現金抵用券超值優惠。刮刮卡可累贈，數量有限，送完為止；獎項優惠使用期限2月23日至3月3日，可憑刮刮卡正本至迷客夏全台活動門市現場消費兌換。

活動期間於一般門單筆消費滿3杯飲品即可獲得「喝迷客夏好運三重刮」好運刮刮卡1張。（圖／品牌業者提供）

巧克力控注意！全家Fami!ce霜淇淋再推冬季限定新品，首波於2/5推出奢華大人系風味的「贅澤巧克力霜淇淋」，比利時55%巧克力入料，打造濃厚可可香氣與苦甜平衡的細緻口感，搭配莊園牛奶霜淇淋，層次更豐富；同步推出「+18元送金鏟匙」加購活動，為年節增添討喜儀式感。第二波則於2/12登場，推出「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100%北海道哈密瓜果汁製成，清甜果香自然不膩，為冬日帶來清爽療癒滋味，同時於全家APP「隨買跨店取」推出霜淇淋買2送2、5支188元限時優惠。

全家推「奢華贅澤巧克力霜淇淋」，18元加購金鏟匙添好兆頭。（圖／品牌業者提供）

在地草莓最新鮮！7-ELEVEN限定販售「新鮮美姬草莓」，利用高規格冷鏈系統從產地到門市全流程低溫保鮮24小時內新鮮上架，並攜手雲林縣新湖合作農場首創栽植過程無使用農藥的「魚莓共生」永續農法，讓在地草莓能以規模計畫生產模式，創造全新與農共好新商機。自2月9日起於北部限定7-ELEVEN近3,000家門市獨家開賣(依各店實際到貨為準)，每盒嚐鮮價199元。

7-ELEVEN限定販售「新鮮美姬草莓」。（圖／品牌業者提供）

義大利傳奇甜點品牌COVA今年推出「2026 春節賀歲系列」；本次賀年系列的靈魂之作「黑糖伯爵金栗年糕」，僅台灣限定，以台義融合為靈感核心，與義大利主廚反覆討論後，採用台灣特有黑糖製作，結合伯爵茶的細緻紅茶香，再包裹100%義大利產綿密栗子內餡，入口層次分明、柔軟不黏膩。同步推出搭配品牌經典榛果巧克力的組合禮盒，濃厚可可香氣與榛果風味，與黑糖年糕彼此呼應，讓送禮不只是祝福，更是一場成熟而細膩的味覺對話。黑糖伯爵金栗年糕禮盒（淨重 1000g） 建議售價$1,480；黑糖伯爵金栗年糕・經典榛果巧克力（8 粒）禮盒 建議售價$2,280。

COVA攜手東方年節美學，獻上2026丙午年限定賀歲系列。（圖／品牌業者提供）

COVA同步推出賀歲炮竹巧克力禮盒與賀年瑰麗巧克力禮盒，以東方節慶象徵「紅火、團圓、繁盛」為設計靈感，結合義式手工巧克力與繽紛水果軟糖，打造兼具視覺張力與細緻風味的賀年精品。賀歲炮竹（小）・自組禮盒；賀歲炮竹（大）・自組禮盒；賀年瑰麗巧克力禮盒 $6,880。賀歲大小炮竹僅能於台北101專櫃購買及訂購，可於專櫃任選COVA巧克力。

新春限定-賀年瑰麗巧克力禮盒New Year Luxe Candy Box。（圖／品牌業者提供）

東京居酒屋文化將以全新形式登上台北餐桌。MMHG湘樂餐飲集團旗下inari Izakaya現代居酒屋攜手東京知名居酒屋 TORIMACHI （とりまち），即日起推出為期三個月的「inari × TORIMACHI 特別客座企劃」，由日本團隊專為台灣市場量身打造全新雞肉料理，並以「燒鳥、煮物、釜飯」三大居酒屋經典形式，呈現多元的日本料理體驗。

「inari × TORIMACHI特別客座企劃」以雞料理為核心，結合燒鳥、釜飯與多款創新料理。。（圖／品牌業者提供）

本次企劃由TORIMACHI研發主廚操刀整體菜單設計，並搭配日本燒鳥職人來台直火現烤，結合職人技法與在地食材，推出十道式雙人套餐（每人 1,780 元 + 10%）與多款單點料理，搶先日本發表多道全新菜色，為台灣饕客帶來專屬的美味。

台灣首推新品「麻油醬燒雞翅」。（圖／品牌業者提供）

此外，當運動與飲食成為幫助生活平衡的關鍵點，民眾開始關注要如何保有持續運動的動力、以及如何吃得更好，早午餐知名品牌「貳樓餐廳」為了幫助大家保持運動習慣、吃得更好，從2月開始推出10K挑戰活動，鼓勵大家從門檻最低的跑步開始、在暢跑過後到貳樓享用美味餐點！

貳樓10K跑者挑戰。（圖／品牌業者提供）

除推出跑步挑戰優惠，於年初將總部遷移至北士科的貳樓餐飲集團，在今年尾牙更大方贈送所有員工每人一雙跑鞋，以北士科周圍便利的河濱跑道開始，帶領集團員工展開跑步訓練，除了幫助員工一起透過運動達到好的生活平衡，目標在一年後帶領員工前往挑戰七大馬。

貳樓總部「好日空間」遷移北士科，河濱跑道環繞、將運動變成生活的一環。（圖／品牌業者提供）

