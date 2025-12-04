手刀！UNDEFEATED x Nike Air Max 95 Black、Sail雙色限時開搶

者李鴻典／台北報導

UNDEFEATED 與 Nike 再次攜手，以全新詮釋方式向經典鞋款 Air Max 95 的周年紀念致敬。UNDEFEATED x Nike Air Max 95「Black」與「Sail」透過層疊的單色調鬆織網布、質感豐富的皮革、耐用尼龍、雙色 UNDEFEATED 品牌細節以及高亮度的漆皮鞋面，打造出熟悉而嶄新的視覺表現。

UNDEFEATED x Nike Air Max 95。（圖／品牌業者提供）

其他細節包含銀色鞋帶扣、金屬迷你 Swoosh，以及可呼應反光元素的精緻金屬點綴。鞋底下方則能看到 UNDEFEATED 字樣搭配霧面單色 Big Bubble大氣墊設計，忠實呈現鞋款最原始的經典樣貌。

UNDEFEATED x Nike Air Max 95「Black」。（圖／品牌業者提供）

UNDEFEATED 台北與台中門市將於12月7日(日)下午2點採先到先得方式販售 UNDEFEATED x Nike Air Max 95，每人限購一雙(黑/白擇一)。

UNDEFEATED x Nike Air Max 95「Sail」。（圖／品牌業者提供）

發售日期：12月7日；售價：新台幣 6300 元；尺寸：5–13；販售通路：Undefeated.com 與全球 UNDEFEATED門市。

隨著國際賽事氣氛逐漸升溫，New Era攜手中華棒協 CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」，以品牌經典帽款與熱血棒球精神為核心，打造象徵性的應援單品。系列包含59FIFTY、9FORTY帽款與短袖服飾，以台灣棒球的藍、白、紅色系為主軸，結合棒球縫線、隊徽字體、運動視覺語彙，呈現充滿速度感與榮耀的代表性設計。

New Era攜手中華棒協CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」。（圖／品牌業者提供）

今年冬季，CONVERSE攜手洛杉磯服飾品牌Madhappy，將來自加州的陽光樂觀主義注入經典設計，推出三款限定配色的 Chuck 70 聯名鞋款。黑色、白色、藍灰色三款中性百搭配色，復古底蘊與現代活力在碰撞中結合，為經典 Chuck 70 帶來全新詮釋，鞋款設計不僅呈現出豐富的視覺層次感，更為潮人玩家們提供更多元的穿搭靈感，展現獨樹一格的個人態度。

CONVERSE攜手Madhappy推出三款限定配色Chuck 70聯名鞋款。（圖／品牌業者提供）

在設計工藝上，鞋面特別選用18盎司重磅水洗帆布，邊緣處理呈現出獨特的做舊質感；再搭配上翻毛皮拼接的後跟、採用染色做舊工藝的鞋頭與包邊，生動還原出自然穿著的復古質感；此外，鞋身外側綴有翻毛的Madhappy星狀標識，鞋舌處以Madhappy編織標識進行裝飾；鞋款內側則飾有毛氈Chuck經典圓標，處處細節皆彰顯出此次聯名不凡的身份與價值。12月6日起Converse 南港 LaLaport 店 3F、Converse 新光三越 台北信義A11 2F、Converse 新光三越 南西三館 5F、Converse 桃園 統領百貨店 1F、UNDEFEATED 台北旗艦店發售，建議售價為新台幣NT$3,980元。

Madhappy星狀標識。（圖／品牌業者提供）

PUMA 推出全新 SPEEDCAT LUX 系列，以「巧克力棕 × 金屬銀」打造 2025 年最時髦收尾。PUMA 以濃郁的巧克力棕為核心色調，搭配金屬銀細節與高質感棕色皮革內裡，呈現低調卻精緻的高級時尚氛圍，呼應 2025 年度色趨勢，將巧克力棕結合金屬銀為年末穿搭增添亮點。SPEEDCAT LUX 系列包含 SPEEDCAT Ballet 與 SPEEDCAT OG 兩大經典鞋款，鞋面以三種材質交織而成——柔霧麂皮、金屬光澤元素、皮革內裡——層次分明、細節滿載，重新詮釋經典賽車鞋輪廓，為 2025 年末造型帶來更洗鍊的時髦感。

PUMA全新SPEEDCAT LUX系列，以「巧克力棕 × 金屬銀」打造2025年最時髦收尾。（圖／品牌業者提供）

ASICS推出 SWIFTACE YUKI籃球鞋款，由職業籃球員兼 ASICS 運動員河村勇輝親自參與測試，旨在為追求場上速度的球員打造理想的籃球鞋。鞋款融入河村勇輝的個人元素，包括鞋舌上的親筆簽名，以及鞋舌內襯標籤上的座右銘「Grateful for where I am.」。SWIFTACE YUKI 與 SWIFTACE GS YUKI 將於2025 年 12 月 10 日於亞瑟士官網及指定店點正式販售。

SWIFTACE YUKI，建議售價NTD$5,280。（圖／品牌業者提供）

迎接Netflix人氣影集《STRANGER THINGS》第五季最終章正式開播，PALLADIUM ｘ《STRANGER THINGS》也同步推出聯名最終章Jim Hopper哈普警長系列！以霍金斯小鎮靈魂角色—Jim Hopper 哈普警長為設計核心，推出BAGGY HOPPER TUNNELS 與 PAMPA HI TUNNELS，以及HOPPER後背包與長襪，以顛倒世界的暗黑意象化為設計細節，致敬哈普警長的堅韌與忠誠。劇中哈普警長也將親自著用本次聯名鞋款，陪伴他踏入劇情高潮的顛倒世界隧道，為怪奇迷帶來終極收藏體驗。

PALLADIUM ｘ《STRANGER THINGS》聯名最終章Jim Hopper哈普警長系列。（圖／品牌業者提供）

TOMMY HILFIGER分享 F1® ACADEMY 車手暨品牌大使 Alba Larsen ，於 2025 年 11 月 20 日至 22 日在 F1 ACADEMYTM 最終站《拉斯維加斯大獎賽》中，以多套 TOMMY HILFIGER Winter 2025 系列造型亮相，展現賽道新星的自信與魅力。F1 ACADEMYTM 最終賽事於拉斯維加斯大道的經典街景盛大登場，在這場象徵全新里程碑意義的比賽中，Alba Larsen 以第四名亮眼成績作收，為她本季代表 TOMMY HILFIGER 征戰賽場的閃耀成就畫下完美句點。

TOMMY HILFIGER F1 ACADEMY車手暨品牌大使Alba Larsen。（圖／品牌業者提供）

以劃時代的科學貢獻聞名於世的阿爾伯特・愛因斯坦（Albert Einstein），在其個人穿搭上展現俐落、極簡的個人風格。生活上，他追求簡化，不穿襪子、長髮也幾乎無費心打理；然而，當提到外套單品時，他多年來常著用 Levi’s® Menlo Cossack 皮夾克。今日，Levi’s® Vintage Clothing 原創復刻支線再次忠實復刻愛因斯坦傳奇皮夾克，象徵著科學天才與美式工裝文化的交匯。

Levi’s® Vintage Clothing經典復興—愛因斯坦Menlo Cossack皮夾克。（圖／品牌業者提供）

Valextra 在今年歲末以全新小包陣容點亮節慶氛圍，推出結合建築線條、微型比例與高級工藝的派對小包——包含以 Soft Bucket 結構延伸而成的Bucket Nano系列，以及兼具美妝盒輪廓與日常實用性的 V-Line Crossbody Vanity Bag。

Valextra於歲末推出全新多款小包 以義式細膩點亮節慶氛圍。（圖／品牌業者提供）

眼鏡品牌JINS推出「JINS 360°Ⓡ超彈力耐壓系列」兒童．青少年專屬款「KIDS 360°TM」。鏡框也不易變形，在鏡腳尾端加上特殊止滑配件，大幅提升貼合度和穩定性，讓鏡框不易滑落。容易受到衝擊的鼻墊，則採用耐衝擊性優異的矽膠製可動式鼻墊，再搭配高柔韌性的輕量樹脂鏡腳，實現了輕盈舒適的配戴體驗。兒童款2型3色、青少年款 2型3色，共12支；NT$ 2,980。

「JINS 360°Ⓡ超彈力耐壓系列」兒童．青少年專屬款「KIDS 360°TM」。（圖／品牌業者提供）

屈臣氏宣布推出「吉伊卡哇」期間限定加價購活動。從外出實用的絨毛提袋、冬季必備的抱枕毯，到晴雨兩用的輕巧摺疊傘，每一款都將可愛的吉伊卡哇融入日常，除三款獨家商品外，即日起至12/30，也限時推出多款「吉伊卡哇」限店換購商品，為不同預算提供豐富選擇。

屈臣氏宣布推出「吉伊卡哇」期間限定加價購活動。（圖／品牌業者提供）

青草植物應用專家「阿原YUAN」推出 「寫下夢想・許YUAN成真」 聖誕許願樹活動，凡於門市完成許願流程，並在官方指定貼文留言處上傳與許願樹的合照，即可獲得「阿原旅用皂15g」一份。

阿原的客人將許願卡掛在許願樹上。（圖／品牌業者提供）

即日起至115年1月4日，阿原於全台門市（不含Outlet）推出聖誕限定優惠。經典手工肥皂任選三件，即可獲得「樂活淨身鹽」（價值NT$129）；也可選擇肥皂任選五件，加贈兼具清潔力與呵護度，出門在外最實用的「月桃洗手水95mL」（價值NT$260）。

阿原邀大家走進門市，體驗阿原農場植癒力與濃厚溫馨聖誕氛圍。（圖／品牌業者提供）

阿原經典「保養洗系列」限定回饋，凡任選指定商品兩件，即加贈 「保養洗 60mL」（價值NT$280）。阿原Outlet 門市推出經典肥皂任選三件享 85 折、五件享 75折。此外，也準備多款NT$599至NT$999的「暖心交換禮」。

