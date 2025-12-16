手可放開方向盤 陸「L3有條件自駕」上路測試

中國大陸持續推動自動駕駛技術發展，近期開放兩家車企的特定車款，可在北京、重慶的市區和高速公路試驗，雙手可放開方向盤，不過一出現警示，就必須馬上由駕駛接管。另外為了提升汽車安全性、符合國際主流標準，全球最大的安全試驗中心，也在浙江寧波投入使用。

大陸工信部開放 L3 級有條件自動駕駛，選定兩家車企，可在北京、重慶的市區和高速公路上進行測試。（圖／大陸央視）

北京大興區的高速公路，大小車輛呼嘯而過，而這輛白色電動車，正在進行智駕測試。

聲源：自動駕駛系統語音：「自動車道巡航已激活。」

大陸工信部開放 L3 級有條件自動駕駛，選定兩家車企，可在北京、重慶的市區和高速公路上進行測試。

廣告 廣告

北汽 L3 級自駕准入試點項目總師表示，我們在測試期間，雙手可以脫離方向盤，當系統超出它的能力邊界的時候，它會提前發出接管，這個時候駕駛員要及時把操控權從車輛給接管過來。

L3 級叫做有條件自動駕駛，對照 L2 級半自動駕駛，手不能離開方向盤；L3 級的駕駛可以放開雙手，不過一有狀況就要隨時接管，車輛配備也規定嚴格。

北汽 L3 級自駕准入試點項目總師指出，一共搭載了有 10 幾顆攝像頭，我們車身周圍還有很多的超聲波雷達，整車 360 度視線，一個全方位的感知。

大陸自動駕駛技術朝商業化邁進。同一時間，全球最大的安全試驗中心，在浙江寧波投入使用。

大陸央視記者表示，這裡是全球最長的室內汽車安全碰撞測試跑道，它的總長度是 293.39 米。

測試跑道盡頭，還有一面能 360 度旋轉的碰撞壁，可模擬多角度碰撞。另外，實驗室整合全球 50 多國的氣候與道路數據，可模擬酷寒、炎熱、高海拔、強降雨的極端氣候。

在汽車安全驗證區，另一個主角，是這些大大小小、模擬不同性別和年齡的假人。裡頭內建的精密測量儀器，多達上百個，在每次碰撞瞬間，採集加速度、位移等多種數據，最貴的一個，要價台幣 5400 多萬。

吉利汽車研究院安全技術開發總工程師表示，每一個肋骨都可以測量空間的位移量，最後形成一個最終的肋骨變形量。

大陸汽車近年事故頻傳，安全測試把關，將是產業能否持續推進的關鍵指標。

更多 TVBS 報導

香港立法會選舉 投票率第2低 大火陰影

無人計程車上高速公路！Waymo車隊供跨市載客 擬明年進軍倫敦

威脅全球抓捕！央視發片「起底」沈伯洋 邱毅也現身控沈打擊台商

黎智英遭定罪 AIT轉美國務卿文呼籲：終止折磨、考量釋放

