手太癢？ 阿伯晨運扮雨刷怪客 折斷30輛車雨刷

高雄這名男子早上出門運動，手卻不肯閒著，他大搞破壞。大寮81期重劃區，九月開始就不斷有自小客的後車窗雨刺被人折斷，由於沒有監視器，警方是以埋伏守株待兔的方式，逮到72歲的張姓男子，他清晨出門運動，邊走路邊折斷路邊車輛的後雨刷，有受害車主停的二輛車都被折斷，氣的大罵嫌犯皮太癢，嫌犯被依毀損罪送辦。

摸黑埋伏的員警看到對面路上有人接近路邊的自小客，立即以跑百米的速度飛奔過。

員警vs.嫌犯：「你剛怎麼弄的？（就這樣子啊，就這樣子而已），這邊被你拗壞了，（哪有這哪有壞，這可以動啊），它斷掉了，雨刷有長這樣子啦。」

對方的手明明折斷了自小客的雨刷，這時又辯說雨刷沒斷，讓員警實在很火大，而這名72歲的張姓男子，就是讓大寮81期重劃區周邊停車民眾恨到牙癢癢的人，因為停在這裡的車，有人九月開始就被人折斷後車窗的雨刷。

受害車主：「都斷了！你沒看到都斷了，這也沒辦法刷了，真的是很可惡，真的是被我抓到他皮在癢了。」

受害的車主還是二輛車，都停在重劃區這裡，二輛車的後車窗雨刷都被折斷，有車主po網後，雨刷怪客暫時收斂，但是沒多久又開始犯案，陸續有三十輛車受害，但是重劃區沒有監視器，警方只好用埋伏方式，終於守到嫌犯再出來犯案，原來張姓男子都是利用早上，天還沒亮時出門運動，經過重劃區就去折斷車輛的雨刷。

高雄林園忠義派出所所長陳證閎：「進行分析後鎖定一名男子，疑似涉嫌遂深夜編排勤務查緝，當場發現72歲張姓男子徒手扯斷，停放於路邊車輛後雨刷。」

張姓男子不肯透露，為何要折斷人家的雨刷，警方在偵訊後依毀損罪嫌送辦，當然受害車主也可以向他求償。

