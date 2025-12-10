手守護憲政！王定宇：連署是阻止憲法法庭癱瘓的最後防線

立委王定宇十日上午召開廢止憲訴法連署記者會，呼籲所有市民一起救回憲法法庭。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜／台南報導

藍白強推修法、導致憲法法庭運作受阻的爭議持續升溫。立委王定宇今(十)日上午與人民作主副團長張人仰、市議員陳皇宇、李啟維、在地里長及友善連署店家共同召開「廢止憲訴法、救回憲法法庭」記者會，呼籲民眾把握時間踴躍參與電子連署，阻止憲政系統持續被癱瘓。

王定宇指出，藍白聯手提高憲法法庭開會門檻，使其難以正常運作，已對國家憲政體制造成「立即且明顯的危害」，這不是政黨鬥爭，而是攸關全體人民權益的重大危機。他強調，諸多涉及人民基本權利的重要訴訟，都需要憲法法庭裁決，一旦法庭癱瘓，人民將「無處申冤」。他感謝人民作主啟動公投作為人民的緊急自救機制，並責成本人服務處全力投入，目前正積極擴增友善連署點，預計十天內將增至五十處，讓更多民眾能便利完成連署。一月底前需達到二十九萬份門檻，目前已突破七萬份，代表還有二十二萬份需完成。王定宇表示，雖然挑戰大，但連署據點持續擴增、民意反應積極，他對跨越門檻充滿信心，呼籲大家一起加速擴散資訊、全力衝刺最後關鍵期。

人民作主副團長暨九００三公投案提案人張人仰則表示，藍白修法已使法治秩序動搖，人民不得不以公投制衡。他指出，此次電子連署是首次以自然人憑證進行大規模運作，速度快、負擔低，但仍需全民支持，並呼籲年輕人協助家中長輩完成操作，讓保衛憲政的行動可以跨越年齡層、遍地開花。

立委王定宇示範用自然人憑證進行線上連署(記者林怡孜攝)

友善連署店家代表也呼籲里長與社區協助向更多族群推廣，期盼公民自救行動能突破同溫層，讓每一位可能受憲政失能影響的民眾都能被喚醒。

王定宇強調，憲政制度是人民權利的底線保障，當國家制度遭到癱瘓，我們不能袖手旁觀。他再次呼籲民眾透過電子連署加入守護行動，讓公投順利跨過門檻，守住台灣民主與法治的最後一道防線。