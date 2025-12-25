手寫信564字「未提張文」親哥署名曝 18萬人泛淚

北捷19日發生隨機殺人事件，造成4人死亡，引發社會關注，事後不少網友在社群發起「應該被記得的名字」行動，認為英勇阻止兇嫌、卻不幸遇害的人才值得被記住，而非加害人，有網友昨分享一封疑似兇嫌哥哥的手寫信，內容共564字，全文未曾提及嫌犯張文名字，就連署名也僅寫下「張嫌兄長」，低調表達立場，引發網友熱議，貼文曝光不到1天，就吸引超過18萬人按讚。

有網友昨在社群平台Threads上分享「張嫌哥哥的手寫信」的照片，只見信中提到消失在眾人的視線中，也許會更好，以他的立場，也許沒資格在此處獻花，但看到受害人余家昶母親，對張嫌犯行的大愛和包容，讓他下定決心必須將花與言語傳遞給余媽媽。

這封564字的手寫信中，除了可以感受到張嫌哥哥沉痛的心情，有網友發現，張嫌哥哥整封信都沒有提到嫌犯的名字，就連最後屬名都只留下「張嫌兄長」，吸引18萬人點讚討論，「他寫的甚至是張嫌不是張文」、「看到最後署名：張嫌兄長時，眼淚憋不住了」。

另有網友表示，若信件真的是張嫌親哥哥書寫，字裡行間看得出哀傷情緒，其實這起事件發生後，不管是加害者還是受害者，他們的家人都不好受。

手寫信的全文如下：

To 英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但...家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已...

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by張嫌兄長

