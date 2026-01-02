手寫溫度不缺席「未來郵件」珍藏人生重要時刻

在這個快節奏的數位時代，文字的重量往往能穿越時空，成為最溫暖的陪伴。中華郵政為了鼓勵大眾重拾書寫的感動，特別選在115年1月2日至12月31日期間，為「未來郵件」服務提供特別處理費及保管費的5折優惠，最高折扣可達1,850元，邀請民眾將當下的真摯情感，寄送給未來的自己或心愛的人。

「未來郵件」不僅是一封信件，更是一座橫跨歲月的橋樑。無論是莘莘學子在畢業之際對夢想的青澀期許、新婚佳偶許下白頭偕老的珍貴諾言，或是父母在孩子年幼時寫下的深情叮嚀，這些難以言喻的愛與盼望，都能透過這項服務被細心封存。而在生命面臨挑戰或治療的脆弱時刻，將感謝與鼓勵化作文字寄給未來的自己，更能在多年後翻閱時，見證那份堅韌與生命的熱度。

為了守護每一份珍貴的寄託，中華郵政自去年起便以「漫遊時空 傳遞溫情」為核心，推出專屬的「溫情箱」與「時空箱」，象徵著對每一份郵件的最高禮遇與珍藏。此外，為了讓寄送心意的過程更加無負擔，官方也同步簡化了保管年限的計費標準，讓這份溫暖的「預約」變得更加便利。目前全國共有54處指定郵局提供收寄服務，民眾可至中華郵政官網查詢詳細資訊，在歲月流轉中，親手為未來的幸福埋下一顆充滿希望的種子。