手寫的溫度硬筆書法展登場 52件作品喚醒文字藝術與書寫魅力

「杜甫聞官軍收河南河北」，字體方正端莊，筆畫清晰有力，將情感融入書法創作中。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

數位化浪潮下，大多數人都習慣以指尖在螢幕上傳遞訊息，逐漸遺忘文字背後來自「手寫」的溫度，南市秘書處邀請臺灣硬筆書法協會於民治中心一樓大廳舉辦「手寫的溫度-文字的藝術與實用性」硬筆書法展，共展出五十二件作品，希望喚起民眾對手寫文字的重視，感受文字藝術之美。

秘書處指出，成立於一一二年四月的臺灣硬筆書法協會，致力推廣硬筆書寫及振興硬筆文化藝術創作；首任理事長許旗成認為硬筆書法工具簡便、易攜帶且貼近生活，隨手可得；擁有一手有溫度的硬筆字，不僅能提升個人自信，也為人生增添光彩。

許旗成指出，初學習者可從硬筆書法入門，掌握基本的筆畫與結構，再進一步學習毛筆書法；透過「循序漸進」學習，讓文字不僅是藝術載體，更是日常溝通與心靈連結的橋梁。

硬筆書法展在民治市政中心一樓大廳展出，希望喚起民眾對手寫文字的重視，感受文字藝術之美。（記者陳佳伶攝）

這次展覽作品為近年舉辦全國硬筆書法得獎的卅八件優勝作品外，同時邀請五位硬筆書法名家作品參展。

展出作品中「杜甫聞官軍收河南河北」，字體方正端莊，筆畫清晰有力，將情感融入書法創作中；另件作品「臨江仙」可見明顯的提按變化，輕重對比自然，雖是硬筆書寫，卻能模擬出毛筆的筆觸效果，並展現書法流暢風格的韻味。