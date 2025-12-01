手寫的溫度-文字的藝術與實用性

記者游宜橙/台南報導

市府秘書處為活化市政空間，即日起至12月30日邀請臺灣硬筆書法協會於民治中心一樓大廳辦理「手寫的溫度-文字的藝術與實用性」，計展出52件作品。在數位化浪潮下，大眾已習慣以指尖在螢幕上傳遞訊息，逐漸遺忘文字背後那份來自「手寫」的溫度。手寫不僅是書寫的動作，更是一種情感的表達、心靈的節奏與生命的印記。通過展覽，希望喚起民眾對手寫文字的重視，讓這項珍貴的文化技藝得以在現代社會中延續；歡迎您來欣賞以筆尖喚醒文字藝術，展現當代價值的硬筆書法展。

秘書處指出，成立於112年4月的臺灣硬筆書法協會，致力於推廣硬筆書寫及振興硬筆文化藝術創作。首任理事長許旗成認為硬筆書法的工具簡便、易攜且貼近生活，隨手可得，掌握硬筆書法的原則後，即能寫出富有溫度的文字作品。書法不再只是臨帖的技藝，而是一種生活美學的展現。每一筆提按、每一劃的轉折，都蘊含著書寫者的心性與情感。擁有一手有溫度的硬筆字，不僅能提升個人自信，也為人生增添光彩。

秘書處表示，毛筆書法與硬筆書法雖然在工具材料、表現技法上存在差異，但它們的核心精神是一致的，都是透過書寫漢字來表達情感、展現個性、傳承文化。毛筆書法以其深厚的文化底蘊與豐富的藝術表現力，成為中華文化的瑰寶；硬筆書法則以其便捷的工具與貼近生活的特性，讓更多人能夠接觸書法藝術，在日常生活中實踐「手寫的溫度」。協會理事長許旗成指出，初學習者，可從硬筆書法入門，掌握基本的筆畫與結構原則，再進一步學習毛筆書法；這種「循序漸進」的學習路徑，既方便又能提升藝術修養，最終展現出文字在現代社會中的雙重價值，不僅是藝術載體，也是日常溝通與心靈連結的橋樑。



協會理事長許旗成指出，本次展覽作品為近年舉辦全國硬筆書法得獎的38位優勝作品外，同時邀請5位硬筆書法名家作品參展。展出內容不僅呈現硬筆書法的線條之美與結構之嚴謹，更讓觀者感受到書寫者面對生活時的溫柔與堅定。展出作品中《杜甫聞官軍收河南河北》，字體方正端莊，筆畫清晰有力，通過筆畫的輕重緩急，“劍外忽傳收薊北”說明書寫者已將情感融入書法創作中，喜悅之情透過筆端傳遞出來。另件作品《臨江仙》可見明顯的提按變化，輕重對比自然，雖是硬筆書寫，卻能模擬出毛筆的筆觸效果，其連筆與斷筆處理恰到好處表現出「一波三折」的韻律感，並展現書法流暢風格的韻味。

秘書處表示，「手寫的溫度-文字的藝術與實用性」硬筆書法展，即日起至12月30日於民治市政中心一樓大廳展出，每週一至週五展出時間為上午9點至下午5點；本次展覽另將於12月13日(週六)下午2:30於民治一樓展覽大廳會場辦理開幕茶會，邀請您來欣賞寫出富有溫度的文字作品，以筆尖喚醒文字藝術，展現硬筆書法當代價值的硬筆書法展。





◇ 臺灣硬筆書法協會簡介

