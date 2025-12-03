手寫、打字哪個好？科學證實！它是全腦運動、深度學習

記者施春美／台北報導

研究發現，手寫速度雖慢，但卻是全腦運動，讓人記憶更牢固，並增強思考能力，達到深度學習。（示意圖／Pixabay）

現代人幾乎離不開鍵盤和螢幕，相較於手寫，打字又快又方便，但營養師老辜表示，2025年最新研究發現，手寫和打字對大腦的影響，完全不一樣。手寫速度雖然較慢，但卻是全腦運動，會讓人記憶更牢固，並增強思考能力，進而達到深度學習。

老辜在其臉書粉專「老辜的營養與科學」表示，該篇研究比較手寫與打字對於大腦的影響區塊後發現，手寫是全腦運動，打字是快速捷徑，但手寫更能幫助學習。

●手寫是「全腦運動」

當人一筆一劃寫下文字時，大腦不只啟動了控制手指的運動區，還喚醒視覺區、語言區，甚至與記憶相關的腦區。這如同像大腦開了一場協作會議，讓不同部門相互溝通。手寫能更有效強化學習與記憶。

●打字是「快速捷徑」

打字當然也需要手指運動，但因為動作單純、重複性高，熟悉鍵盤之後，大腦幾乎是「自動駕駛」。雖然打字快，但動腦的深度也相對少一些。

至於為何手寫更能幫助學習，該研究指出，手寫能讓記憶更牢固、有助於建立閱讀與寫作能力的基礎、促進創意與思考。

1. 記憶更牢固

手寫速度慢，人自然會挑重點寫，這個「過濾過程」本身就是深度學習。

2. 閱讀與寫作能力的基礎

孩童透過一筆一劃練字，不僅更快辨認字形，也能加強閱讀能力。因為手寫同時連結「字的形狀」與「書寫的動作」，讓大腦留下更深刻的印象。

3. 促進創意與思考

打字太快，有時反而讓大腦少了停頓與思考的空間。至於手寫的慢節奏，給人更多時間整理想法，對創作與解題特別有幫助。

該研究同時也指出，打字適合快速紀錄與大量輸入、有助於保存數位文件、推廣與編輯等優點。

1. 適合快速紀錄與大量輸入。

2. 腦力激盪、靈感爆發時，打字能跟上思緒速度。

3. 數位文件方便保存、推廣與編輯。

老辜表示，手寫與打字者帶給大腦的刺激不同，並無誰較好、誰較差，相關研究指出，在平板上用手寫筆記，比單純打字更能幫助學習。

