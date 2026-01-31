手工三明治太貴！美國高檔餐廳「被出征到分店倒光」

國際中心／倪譽瑋報導

外國論壇有網友貼出，美國一家餐廳，最便宜的三明治要22美元。（圖／翻攝自Reddit）

1月美國一家以在地農場食材聞名的餐廳全面收攤，除了物價上漲的成本壓力外，2025年的一篇網路貼文也是壓垮營業的重要因素，當時網友嘲諷店內最便宜的三明治賣22美元（約新台幣690元），意外引爆各大社群輿論，後續店家的Google評論被負評猛灌，以致客人量減少，經營更不易，3家分店陸續倒閉。如今的業者只有週末會在農夫市場擺地攤。

美國在地食材精緻三明治 太貴遭網友出征

綜合《SFGATE》等外媒報導，發跡於美國馬林郡（Marin）的三明治店The Farmer's Wife，主打本地農場精選食材、讓客人吃到天然的沙拉或三明治。鼎盛時期在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）有兩家分店，離市區遠的雷耶斯點站（Point Reyes Station）也有一家。

2025年外國論壇Reddit上，一位用戶拍下舊金山The Farmer's Wife分店的菜單，直呼「三明治的價格讓我笑死了」，只見最便宜的烤起司三明治就要22美元，「牛排＋雞蛋」三明治更高達34美元（約新台幣1070元）。該貼文底下，許多人紛紛嘲諷「起司10美元，麵包10美元，還含2美元小費」、「我們完蛋了」。

店內的烤起司三明治被點名太貴。（圖／翻攝自當事店家IG）

該貼文在Reddit引爆討論後，又被轉傳到其他社群，網路上對The Farmer's Wife的罵聲越來越高，最終店家在Yelp、Google等平台上遭大量「刷負評」，讓創始人科林（Kendra Kolling）極為崩潰「他們用最惡毒的語言辱罵我，簡直不堪入耳…這太傷人了。我的品牌和身分都遭到殘酷的攻擊」。

輿論與成本雙重壓力 業者收掉餐廳「半退休」

科林告訴《SFGATE》，物價上漲已讓生意不易，自己又變成「經濟壓力眾矢之的」，負評再害客流量大減「使我意志消沉」。她強調，自己可以用更低成本的食材，或是餐點份量少給來壓低價格，但不想違背品牌初衷「那樣做會讓我早上起不來」。

然而在網路批評、財務困難的雙重壓力下，2025年9月科林陸續關掉舊金山灣區的2家分店，最後的雷耶斯點站店，在苦撐多時後於2026年1月關閉，The Farmer's Wife店面徹底終結。科林說目前自己是「半退休」狀態，只在舊金山的農夫市場擺地攤、限週末開賣，她表示粉絲有興趣還是可以來拜訪。

