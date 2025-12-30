手工溫度加上公益心意 聖誕交換禮物更有愛

今天是聖誕節，你準備好交換禮物了嗎？英國倫敦有一個「沙拉日」市集，有不少標榜純手工的聖誕裝飾品，成為送禮熱門選擇。而在保加利亞，一家社會企業協助身心障礙者學習傳統玻璃吹製工藝，打造精美聖誕樹飾品，幫助他們獨立生活，聖誕節訂單大爆滿。

滿桌子的聖誕小物映入眼簾，從閃亮的彩球到造型可愛的小吊飾，每一樣都令人愛不釋手。這裡是英國倫敦一個名為「沙拉日」的特色市集，隨著聖誕節腳步接近，吸引不少民眾前來挑選交換禮物。

廣告 廣告

市集中，多數攤商主打純手工製作商品，讓消費者能帶回充滿溫度與獨特性的禮品。

市集攤商布朗表示，自己製作了各式各樣的手工作品，包括手工裝飾的聖誕樹飾品，無論是居家布置或節慶裝飾都相當適合，也推出帶有亮片設計的小飾品，深受顧客喜愛。

獨一無二的純手工禮品，成為聖誕送禮的熱門選擇。沙拉日市集由奧莉維亞和黛西這對姊妹共同創立，她們每一檔市集都精心策劃主題，參與攤主涵蓋手工陶瓷、珠寶、復古物件以及針織品等不同領域。六年來，市集已在倫敦舉辦超過八十場活動。

沙拉日市集創辦人奧莉維亞指出，最大的改變來自於市集規模與影響力的成長。剛起步時沒有社群帳號，也沒有網站，如今經過六年經營，在Instagram已累積近十萬名追蹤者，TikTok也擁有兩萬名粉絲。

沙拉日市集首次舉辦時僅有十五個攤位，如今每場活動固定有三十到四十個攤位，協助不少手作創作者，從興趣發展成全職事業。攤商之一的戴維斯，專門販售串珠刺繡套組與聖誕裝飾品，其中手工製作的迷你星星，成為今年最暢銷商品。

戴維斯表示，自己從去年開始全職投入手作事業，花了不少時間才走到現在。市集上的裝飾品種類多元，非常適合送禮，特別是對於那些什麼都不缺、不知道該送什麼的人來說，一件精緻的裝飾品往往是不會出錯的選擇。

聖誕節除了期待禮物，聖誕樹的裝飾同樣不可或缺。在保加利亞，一間社會企業致力於協助身心障礙者學習傳統手工吹製玻璃飾品的技藝，讓他們能夠在社會中自立生活。

身心障礙者社會企業經理科斯塔迪諾娃表示，工坊全年製作玻璃飾品，完全遵循傳統工藝流程，從頭到尾皆為純手工完成。

這間社會企業成立於2018年，受助成員多半行動不便，例如需配戴義肢或患有嚴重糖尿病，過去難以找到穩定工作。他們製作的玻璃飾品在保加利亞當地頗受歡迎，聖誕節期間訂單更是源源不絕。

玻璃吹製工匠斯坦內夫指出，這些裝飾品格外珍貴，因為製作過程需要投入大量心力與精湛技術，每一件作品都必須專注細節，才能成為真正精美的成品。

每個鈴鐺與天使造型的飾品，都是手工塑形完成，製作費時又費工，價格從三歐元到五十歐元不等。團隊希望透過販售這些手工飾品籌措營運資金，讓社會企業得以持續運作。這些玻璃飾品不僅承載工藝師的經驗與技藝傳承，也蘊含用心製作、無可取代的節慶溫度。

更多 TVBS 報導

大牙曝「對聖誕節無感」！41年首吐心聲 故事藏心碎回憶

交換禮物「送現金」！他怕太敷衍 兩派熱議：是頭獎還是雷包

交換禮物抽中「70包衛生紙」！她嘆有落差感 網安慰：很實用

影后也逛平價店！61歲張曼玉拍購物Vlog 網驚：太親民

