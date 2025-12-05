■手心向上到手心向下：從孤獨的「滑手機」，到立志成為溫柔的助人者

文．邱妤彤

阿全小五踏進家樂協會時，手裡握著手機，眼神裡有些害羞，卻也有些期待。「我在家裡也只能滑手機，很無聊。」沒有誇張的表情，沒有抱怨，只有一份真實的孤獨感。那時，阿全只希望有人能坐在身邊，陪他寫功課，聊聊生活裡的小事，消磨消磨時間。但他不知道的是，他在家樂的旅程剛剛開始……

一個靜靜長大的孩子

阿全不太愛說話，也不擅長表達自己。老師回憶：「他以前真的很安靜，但他總是在聽，只要你不急、願意陪，他會慢慢打開自己。」

第一次在課伴班，阿全只是默默地坐著寫作業，手裡握著筆，眼睛盯著作業本，偶爾抬頭看一眼課伴老師，或者偷偷瞄向同學們交談的模樣。有一次，老師問他想不想回答問題，他低著頭、手指捏著鉛筆，像在跟自己作戰，慢慢抬頭小聲地說：「我……我想試試。」那個聲音小得幾乎被窗外的噪音吞掉，但在教室裡，卻像一束光點亮了他的世界。第一次的勇氣，悄悄在阿全的心裡燃起火花，他感覺到一種陌生卻美好的力量——原來，自己也可以被看見。

學會勇敢及陪伴的孩子

上高中後，阿全再度回到協會，但這一次，他有了新的身分。

作為協會的工讀生，剛開始，他只是老師的小幫手，幫忙拍照紀錄、維持秩序。老師邀請他挑戰自己：帶一堂以「情緒」為主題的體驗活動，這也是阿全在課伴班曾經上過的課程。

課堂開始時，微微顫抖的聲音讓他的緊張無所遁形。孩子們有的抬頭好奇看他，有的低頭盯著手中的手機。阿全的聲音逐漸穩定，孩子們的目光慢慢聚集。課堂中，有些孩子開始打鬧，他蹲下輕聲問：「你有什麼想說的嗎？」沒有責備，只是陪伴。

「我以前也是課伴班的學生，所以我懂在下面上課的感覺。」阿全說。隨著一次一次的教學經驗，阿全慢慢掌握帶活動、管秩序、面對突發狀況、安撫情緒……他開始懂得耐性心，也懂得溫柔。

「我想當社工。」過去，他對社工的印象模糊，甚至帶著些許偏見，但在家樂協會，阿全看見了截然不同的一面──有人耐心傾聽孩子的心聲，也有人默默鼓勵著每一個小小的進步，這些溫暖的畫面，在他心中萌生了憧憬。

陪伴的循環，愛的永續

阿全的故事，是家樂協會多年陪伴的縮影。從被服務的孩子，到能為他人付出的青年，他的轉變並非偶然──而是因為，在他還不太相信自己的時候，我們先選擇相信他。在家樂，挫折能再挑戰、緊張能被等候。那份被信任的感受，在他身上開出了能陪伴他人的溫柔。

家樂協會始終相信服務不只是給予，更要永續。將被服務者轉變為服務者，讓其透過自身經驗來影響更多孩子，回饋給自己的社區，實踐共生的精神。

一個孩子若要成為助人者，需要許多年不斷地鼓勵、給予機會、相信與塑造。而這一路上，有一群極富耐心的老師，自家樂協會成立七年以來從未缺席，對我們而言，看見兒少從手心向上到手心向下、從只為自己到能與團隊合作，如同看見世界的希望。

看到阿全的改變，我們打算……

展望2026年，協會將透過社團方案提升孩子的學習動力。以「領袖服務社」為起點，讓更多像阿全這樣的青少年參與設計與帶領教案，在服務中長出自信、找到自我價值。

為支應新年度的課伴服務、社團培力與家庭永續計畫，協會每年平均需投入超過600萬元。我們誠摯邀請您，以定期定額成為穩定支持力量，讓愛細水長流，與我們一同見證孩子的成長與蛻變──讓下一個孩子，也能在陪伴中，看見自己發光的樣子。

▊圖說：領袖服務社的孩子，在帶課程結束後批改國小生的作業。

