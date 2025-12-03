手心向上到手心向下： 從孤獨的「滑手機」 到立志成為溫柔的助人者
文 ‧ 理善國際關懷協會
阿全小五踏進家樂協會時，手裡握著手機，眼神裡有些害羞，卻也有些期待。「我在家裡也只能滑手機，很無聊。」沒有誇張的表情，沒有抱怨，只有一份真實的孤獨感。那時，阿全只希望有人能坐在身邊，陪他寫功課，聊聊生活裡的小事，消磨消磨時間。但他不知道的是，他在家樂的旅程剛剛開始……
一個靜靜長大的孩子
阿全不太愛說話，也不擅長表達自己。老師回憶：「他以前真的很安靜，但他總是在聽，只要你不急、願意陪，他會慢慢打開自己。」
第一次在課伴班，阿全只是默默地坐著寫作業，手裡握著筆，眼睛盯著作業本，偶爾抬頭看一眼課伴老師，或者偷偷瞄向同學們交談的模樣。有一次，老師問他想不想回答問題，他低著頭、手指捏著鉛筆，像在跟自己作戰，慢慢抬頭小聲地說：「我……我想試試。」那個聲音小得幾乎被窗外的噪音吞掉，但在教室裡，卻像一束光點亮了他的世界。第一次的勇氣，悄悄在阿全的心裡燃起火花，他感覺到一種陌生卻美好的力量——原來，自己也可以被看見。
學會勇敢及陪伴的孩子
上高中後，阿全再度回到協會，但這一次，他有了新的身分。
作為協會的工讀生，剛開始，他只是老師的小幫手，幫忙拍照紀錄、維持秩序。老師邀請他挑戰自己：帶一堂以「情緒」為主題的體驗活動，這也是阿全在課伴班曾經上過的課程。
課堂開始時，微微顫抖的聲音讓他的緊張無所遁形。孩子們有的抬頭好奇看他，有的低頭盯著手中的手機。阿全的聲音逐漸穩定，孩子們的目光慢慢聚集。課堂中，有些孩子開始打鬧，他蹲下輕聲問：「你有什麼想說的嗎？」沒有責備，只是陪伴。
「我以前也是課伴班的學生，所以我懂在下面上課的感覺。」阿全說。隨著一次一次的教學經驗，阿全慢慢掌握帶活動、管秩序、面對突發狀況、安撫情緒……他開始懂得耐性心，也懂得溫柔。
「我想當社工。」過去，他對社工的印象模糊，甚至帶著些許偏見，但在家樂協會，阿全看見了截然不同的一面──有人耐心傾聽孩子的心聲，也有人默默鼓勵著每一個小小的進步，這些溫暖的畫面，在他心中萌生了憧憬。
陪伴的循環 愛的永續
阿全的故事，是家樂協會多年陪伴的縮影。從被服務的孩子，到能為他人付出的青年，他的轉變並非偶然──而是因為，在他還不太相信自己的時候，我們先選擇相信他。在家樂，挫折能再挑戰、緊張能被等候。那份被信任的感受，在他身上開出了能陪伴他人的溫柔。
家樂協會始終相信服務不只是給予，更要永續。將被服務者轉變為服務者，讓其透過自身經驗來影響更多孩子，回饋給自己的社區，實踐共生的精神。
一個孩子若要成為助人者，需要許多年不斷地鼓勵、給予機會、相信與塑造。而這一路上，有一群極富耐心的老師，自家樂協會成立七年以來從未缺席，對我們而言，看見兒少從手心向上到手心向下、從只為自己到能與團隊合作，如同看見世界的希望。
看到阿全的改變 我們打算……
展望2026年，協會將透過社團方案提升孩子的學習動力。以「領袖服務社」為起點，讓更多像阿全這樣的青少年參與設計與帶領教案，在服務中長出自信、找到自我價值。
為支應新年度的課伴服務、社團培力與家庭永續計畫，協會每年平均需投入超過600萬元。我們誠摯邀請您，以定期定額成為穩定支持力量，讓愛細水長流，與我們一同見證孩子的成長與蛻變──讓下一個孩子，也能在陪伴中，看見自己發光的樣子。
※理財周刊1319期更多精采文章：
發行人語 > 台灣GDP暴衝 民意無感
全球理財觀 > OCS光電路交換機的台廠機會
許江鎮博士解法說 > 擁全球最大測試產能 耕興連四年每年賺一個股本
新聞熱線 > 愛心持續傳遞！ 理周教育學苑攜手名師 再捐復康巴士
高資產一籃子黑馬股 > 多方倉臻鼎-KY獲利7.5元 空方倉巨漢賺12元
理周戰情室 > 法人加碼三率三升股 美股站上月季線 美PMI連9月低於景氣榮枯點50
封面故事 > 軍工概念族群股 迎台灣之盾商機
封面故事 > 國防特別預算1.25兆 啟動「雙用途產業鏈」
封面故事 > Gemini大戰ChatGPT Google TPU概念股火熱
封面故事 > 鴻勁IPO飆漲 一張大賺150萬
公司Call Memo > 碳基科技製造軍規級無人機機體
ETF風雲榜 > ETF成分股大調整 預告下一波主流股
飆股鑫天地 > 客戶需求強勁 AI電源推升營運向上
股博士袁中麟-要你股漲 > 成長股操作策略─指揮碉堡中的交易大師史帝夫．柯恩(Steve Cohen)投資策略自我解析-1
選股早知道 > 營邦未來將受惠於Google的TPU+OCS
價投實踐家 >《結構永遠大過敘事 記憶體族群跌錯了》 真正的風險不是新聞 而是你被新聞帶著跑
港股投資風享 > 增量資金持續流入 港股穩步推進
財經趨勢透視鏡 > 市場波動放大成常態 調整資產配置穩定現金流
房市觀察 > 2025國家卓越建設獎特別獎 最佳施工品質住宅類-將捷之森集合住宅
解碼房市 > 不要在臉書上找裝修 小心業者擺爛、舊屋變鬼屋！
理善大家來 > 手心向上到手心向下：從孤獨的「滑手機」 到立志成為溫柔的助人者
理財我最大-寶山會客室 > Dr.Selena楊倩琳博士：從逆境到財務自由的「致富原力」
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 341
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 4
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 166
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 3
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 17
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 42
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 139
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 54
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 12
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 22 小時前 ・ 19