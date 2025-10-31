「手心的光」照亮重生路 芥菜種會技藝展見證以工帶振力量

芥菜種會四大習藝所成果發表，見證「以工帶振」精神，擴大喜樂的渲染。（圖：梁國榮攝）

基督教芥菜種會今（31）日於花蓮習藝所舉辦「手心的光」2025技藝班成果展開幕儀式，匯集花蓮、台東、高雄及台中習藝據點的學員作品，透過縫紉、編織與植物染等文創成果，呈現一群人在困境中透過技藝培訓，用雙手重建生命的動人歷程，展現「以工帶振」的精神力量。

執行長李肇家表示，習藝所理念源自聖經「習藝而得著」，並以「以工帶振」精神擴大喜樂的渲染。他特別指出，光復地區在泥流洪災後，許多家庭生計受創，家園重建之際，更需要透過「以工帶振」讓居民重新站穩腳步，讓生計盡快回穩。

吳曉雲說，因以工帶振參加習藝所的訓練，讓她家庭、生計兼顧。（圖：梁國榮攝）

來自秀林鄉崇德部落的吳曉雲分享，她一人需照顧七位長者與小孩，生活重擔沉重。透過習藝所學習編織並取得縫紉證照，如今她既能照顧家人，也擁有穩定收入，找回生活的主導權；台東關山32歲的越南媽媽黎思惠，育有兩名幼兒，其中一人需長期復健，家庭經濟原僅依靠先生的薪資，她常為醫療開銷焦慮。去年她進入關山習藝所學習縫紉與編織，手工細膩的她透過芥菜種會平台銷售產品，逐步創造收入。「能一邊照顧孩子、一邊靠自己的手賺錢，我覺得重新有力量。」黎思惠說道。

李肇家說，習藝所的以工帶振成果，也將複製在光復災區。（圖：梁國榮攝）

李肇家說，在光復賑災時，遇見芥菜籽72歲王陳瑪麗亞。她18歲時曾在花蓮習藝所學習縫紉，靠著手藝回到光復開設工作坊，製作原住民服飾與教學，獨自撐起家計。然而，災害讓她的家園與五台縫紉機全毀，珍藏作品被泥水掩埋。「聽見這段故事時，我深受感動，」李肇家說，從王陳瑪麗亞身上，我看見那份跨越世代的手藝與堅韌，也看見孫師母當年創辦習藝所的深遠意義。面對她的困境，李肇家說，目前芥菜種會除協助修繕家園，已成立光復助人網，將結合王陳瑪麗亞的縫紉專長，陪伴更多災後家庭重建生活，並將今日習藝所的成果，同步複製在這個地方。

陳列的作品，將學員的自信展露無遺。（圖：梁國榮攝）

展場中播放著芥菜種會創辦人孫理蓮女士，60多年前推動技職訓練的珍貴影像，昔日的習藝精神在今日延續。芥菜種會以「三福助人網」（福音、扶助、扶立）為理念，其中「扶立」正是透過以工帶振實踐，結合職能培訓、就業輔導與供需平台，將商品轉化為工作機會，幫助需要者穩定經濟、重拾自信。

芥菜種會指出，「手心的光」象徵每一雙努力生活的手，都能發出照亮家庭的光。開幕活動由學員親自導覽，並播放主題短片，記錄從學習到創作的過程。現場同步販售學員手作文創商品，所得將直接作為學員收入，支持其逐步實現經濟自立。

作品也提供選購，增加學員收入。（圖：梁國榮攝）

展覽即日起至11月30日於花蓮習藝所（花蓮縣新城鄉北埔路13之1號）展出，每週二休館。花蓮展期結束後，將前往芥菜種會北區習藝所巡迴展出。芥菜種會期盼社會大眾前往支持，見證這份用雙手重建生活的力量，共同響應以工帶振行動，讓希望持續發光。更多訊息請參閱芥菜種會官網：https://lihi.cc/mhvAC。（梁國榮報導）