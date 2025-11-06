手抬不高當心「旋轉肌袖破裂」！醫揪「5大常見原因」別誤認五十肩
一名60多歲女士平常梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果就醫檢查才知道是「旋轉肌袖破裂」。許多人誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒。但實際上，旋轉肌袖破裂是常見卻容易忽略的問題。
手抬不高當心「旋轉肌袖破裂」
台北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰指出，旋轉肌袖由肩部脊上肌、脊下肌、肩胛下肌、小圓肌四條肌肉組成，像棒球手套托住球一樣包覆在肱骨近端的頭部，協助上臂做前後上舉、內外旋轉等動作。
肩關節是一個杵臼關節，這種結構可以讓人體進行多方向的活動。而關節周圍分布許多肌腱韌帶等軟組織，若組織損傷都會造成肩膀疼痛，活動度與力量降低，這狀況短則數周，長則多達數月數年，嚴重更是影響生活品質。
為什麼會旋轉肌袖破裂？陳昱彰說明，當旋轉肌腱因外傷、長期運動或年齡退化變薄失去彈性，就可能出現斷裂，導致手臂無法正常抬舉。
以下為常見原因：
跌倒
車禍
搬重物
長期運動過度使用
肌腱退化脆弱（年長者）
旋轉肌袖破裂如何診斷？陳昱彰表示，起初常被誤認為肌腱拉傷或五十肩，但症狀久未改善時，應盡早請骨科醫師進行正確診斷與治療。診斷方式除理學檢查、X光、超音波外，也常以核磁共振（MRI）確認破裂程度與型態，作為手術規劃依據。
陳昱彰指出，若確診旋轉肌袖破裂應及早治療。可採小切口或關節鏡手術，進行肌腱縫合、清除沾黏及磨除肩峰下骨刺，依破裂型態與大小，手術可能需以醫療鉚釘固定縫，現今鉚釘材質包括金屬、塑膠、生物可吸收及全線縫合等。自2025年下半年起，健保部分給付縫合鉚釘，減輕病患負擔並提供更多選擇。
肩膀無法抬舉、疼痛快就醫
陳昱彰提醒民眾，旋轉肌袖破裂雖然常見卻不該被輕忽，若有肩膀無法抬舉或經常性疼痛，應及早就醫檢查，可與骨科醫師討論治療策略，以最適合自己的方式治療，減輕痛楚，恢復活動能力與生活品質。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為手抬不高當心「旋轉肌袖破裂」！醫揪「5大常見原因」別誤認五十肩
