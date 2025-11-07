手抬不高、梳頭困難？醫師：小心旋轉袖肌腱破裂上身

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位年約60多歲的小林女士在就診時這樣描述。

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰指出，許多人一旦出現肩膀疼痛、手抬不高等情況，常以為是退化或五十肩，甚至自行上網找復健運動練習，但症狀久久未改善，實際上可能是旋轉袖肌腱斷裂所致。

肩關節肌腱磨損，引起劇烈疼痛

陳昱彰解釋，旋轉袖由四條肌肉組成，分別是棘上肌、棘下肌、肩胛下肌與小圓肌，它們就像「棒球手套托住球」一樣包覆在肱骨頭外圍，幫助手臂完成上舉、內外旋等動作。肩關節是一個活動範圍廣的「球窩關節」，但也因結構複雜、軟組織密集，一旦出現肌腱磨損、骨刺或軟組織損傷，便會引起劇烈疼痛與活動受限。

陳昱彰說，旋轉袖肌腱破裂的原因包括跌倒、車禍、搬重物、長期過度使用肩部肌肉，或隨年齡退化導致肌腱脆弱失去彈性。初期症狀常被誤認為是拉傷或五十肩，若延誤治療，恐造成永久功能受損。

診斷上除理學檢查與X光外，超音波與核磁共振（MRI）可以清楚顯示破裂的部位與嚴重程度，協助醫師擬定治療方案。

手術技術進步 多數患者可完全復原

若確診肌腱破裂，建議及早治療。陳昱彰指出，目前手術方式包括小切口手術（約3至4公分）及關節鏡手術（多個約1公分的小傷口），可進行肌腱縫合、清除沾黏及磨除骨刺。根據破裂大小與型態，醫師會使用醫療鉚釘固定肌腱。

隨著醫材技術進步，現行鉚釘材質包括金屬、塑化、生物可吸收與全縫線等多種選擇。值得注意的是，全民健保將於114年下半年起部分差額給付縫合鉚釘，讓病人可依需求與預算選擇，減輕醫療費用負擔。

術後需進行3至6個月的復健，大多數病人能逐步恢復日常生活與運動功能。

肩膀疼痛別拖延 及早診斷效果佳

陳昱彰提醒，若出現肩膀疼痛、手臂無法抬舉、夜間痛或持續活動受限等情況，應盡快就醫檢查，勿自行復健或延誤治療時機。

旋轉袖肌腱破裂雖常見，但只要及早治療、規律復健，恢復效果非常好，他強調，正確診斷與適當治療不僅能減少疼痛，也能幫助患者重拾生活品質與行動自由。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

