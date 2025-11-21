手拿滿物免煩惱 烏日警裝「腳踢感應器」超便民





您是否也曾有過這樣的經驗：手上搬著重物、抱著小孩，或拿著一堆文件，走到自動門前卻「手到用時方恨少」，無法騰出手來按鈕開門？臺中市政府警察局烏日分局五光派出所有一項貼心巧思，讓洽公民眾和員警都大讚「真的太方便了！」

五光派出所的大門是按壓式電動門，雖然方便，但對於雙手被「佔滿」的人來說，仍是一道小小的關卡。副所長李世雄觀察到，同仁在搬運器材裝備，或是洽公民眾提著大包小包時，常會「卡」在門口，「喬」半天才能騰出手來按開門鈕。

為了解決這個囧狀，李副所長靈機一動，將巧思動到了感應按鈕上。他將一顆按鈕加裝在門邊的較低位置，讓它搖身一變，成為了「腳踢感應器」。現在，無論是員警還是民眾，只要走到門口，用腳尖輕輕一「踢」或一碰，電動門便會自動敞開，完全不需要用到雙手，便利性大幅提升。

這個「從手動到腳踢」的聰明設計，不僅讓人類受惠，沒想到連副所長的愛犬「大支」觀察幾次後，竟然也學會了這項新技能。有天，「大支」看準了感應器的位置，用牠可愛的「肉掌」奮力一拍，大門竟然也順利開啟。

臺中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬表示，一個小小的變動，不僅解決了同仁與民眾的「手忙腳亂」，更展現了警方時時觀察、處處用心的便民精神。五光派出所這項「腳踢」創意，為第一線同仁打造優質工作環境，也為洽公民眾提供更友善、便捷的服務，連「毛小孩」都受惠！

