手持式超音波成標配 台大雲林住院醫師人手一機

台大醫院雲林分院提供每位不分科住院醫師(PGY)人手一台手持式超音波，進行即時演練與應用，快速累積臨床實戰能力。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院今(2)日獲贈27台手持式超音波設備，累計有42台，院方提供給院內不分科住院醫師(PGY)人手一機，可即時檢查病患的狀況，立即做處置，快速累積臨床實戰能力。院長馬惠明表示，多變的時代，要用新方法來打造未來醫師，實際操作成效不錯，這也是邁向創新醫院的第一個步驟。

台大雲林分院去年獲准成為PGY訓練醫院，當時即推行未來醫師計畫，馬惠明指出，過去看診是看、聽、摸等傳統技術，現在的病患期待即時、精準，超音波就成為利器，手持式超音波輕巧攜帶方便，隨時可操作，可以加速診療效率及準確性。

去年亞帝昇生物科技公司贈送台大雲林分院一批手持式超音波，院方即提供給第1批PGY做臨床教學使用，強化他們臨床應變能力，已完成PGY訓練的醫師李建均說，因為有手持式超音波他在面對緊急狀況時，可以更快看到問題，做出更準確的判斷。

教學型主治醫師王莨惟指出，手持式超音波改變醫師看診方式，且成為現代臨床醫師的第二個聽診器，用在臨床教學上可讓年輕醫師隨時學習與應用，實現教學與臨床整合，院方的目標是讓每位PGY醫師在一年內建立影像判讀與臨床整合能力。

