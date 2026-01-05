手持蔣萬安黑白「遺照」抗議拆圓環挨告 北檢認無恐嚇犯意！不起訴

記者楊佩琪／台北報導

王欣儀告發反拆公館圓環抗議時，舉蔣萬安遺照的民眾。（資料照／翻攝自王欣儀臉書）

台北市政府2025年9月間拆除公館圓環，引來大批民間團體抗議。有民團在拆除前一天，發起「守環行動」，活動發起人一名彭姓台大碩士生、李姓女子手持台北市市長蔣萬安的黑白「遺照」，及寫有「死」等字的字卡，被國民黨台北市議員王欣儀依涉犯恐嚇罪告發。全案台北地檢署偵結，認民眾僅是表達訴求，難認有恐嚇犯意，給予不起訴處分。

公館圓環於2025年9月13日正式進行拆除，12日晚間，有民團發起「守環行動：圓環大走讀」活動，不少居民、里長、路權團體也都到場聲援。過程中，抗議群眾和警方爆發零星推擠衝突，活動發起人，彭姓台大碩士生和一名李姓女子拿出P圖做成的蔣萬安黑白「遺照」及寫有「死亡」的字卡，高呼「瞻仰蔣公遺容」等語，引來王欣儀不滿，認為根本就是在消費死亡、製造仇恨，向北檢告發涉犯恐嚇罪。

彭男到案時，強調僅是為了表達對於台北市政府「威權」的不滿，除了蔣萬安輪廓，還P上蔣介石的照片，並以噴漆將照片模糊處理，並非刻意針對特定市長，也並非刻意做成「遺照」。至於寫有「死亡」的字卡，是針對圓環，不是對人。李姓女也表示，字卡和照片都是別人給她的，她沒特別注意，也僅是為了表達對圓環的哀悼之意。

檢察官偵辦後則認為，彭、李2人的舉動，僅是單純表達訴求，並非刻意針對蔣萬安的人身安全，難認有恐嚇之主觀犯意，給予不起訴處分。

