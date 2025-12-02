手持超音波 雲林台大住院醫利器

台大雲林分院進行「未來醫師打造計畫」，使每1名住院醫師（俗稱PGY）都有手持式超音波，隨時可服務病人並增加學習機會。（周麗蘭攝）

台大雲林分院進行「未來醫師打造計畫」，獲得善心人士捐贈27台手持式超音波，價值約3000萬元，使每名住院醫師（俗稱PGY，醫學院第六、第七年級）都有手持式超音波，隨時可服務病人並增加學習機會，病人也同步受益，至今已累積300例。

台大雲林分院2年前透過創新教學模式，以未來方法來打造未來醫師，創舉是讓每位受訓的PGY醫師都有一台手持式無限超音波，讓他們無論在什麼環境都可以用隨身超音波，對病人檢驗及評估。

亞帝昇生物科技公司得知該計畫後，無償提供手持式超音波，幾名善心人士也聯合捐贈27部，每一部價值35至40萬元，提供住院醫師隨身使用2年。院方還同時打造一個訓練模組，住院醫師遇到疑難影像可以三方通話，並邀請3位國際級的總院醫師手把手指導。

教學主治醫師王莨惟表示，無線手持超音波是用得越多熟練得越快，院方希望住院醫師1年內要熟練看心臟、肺部、腹部臟器、大血管，建立影像判讀與臨床整合能力。

院長馬惠明說，傳統超音波可能一排3個月，現在每一位住院病患都可以隨時做超音波，決策的密度跟速度會加速到非常快，革新未來醫師跟病人的互動。

住院醫師詹承翰分享，醫學院五、六年級在課堂上學習超音波，下課後操作的機會非常少，掃10個人跟100個人的經驗是不一樣的，有了手持式超音波後覺得更胸有成竹。

住院醫師王湘晴也表示，曾遇到病人在拔除引流管後突感呼吸困難，她立即使用超音波評估是否為氣胸？即時排除危險因子。