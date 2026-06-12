手持風扇、行動電源都可能被沒收！達人點名機場最常卡關的3種旅遊小物
端午連假即將到來，緊接著又將迎接暑假出國旺季，不少民眾已開始規劃旅遊行程、整理行李。不過許多看似平常的小物，卻可能在機場安檢時突然「卡關」。486團購觀察，近期與旅遊相關商品詢問度明顯增加，其中不少消費者下單前最常詢問的問題，就是「能不能帶上飛機？」
家電達人486先生表示，近年許多隨身小家電都內建鋰電池，但不少民眾並不清楚相關規範，直到在機場辦理託運或通過安檢時，才發現無法攜帶，甚至只能當場丟棄。
486團購整理出近期最常被消費者詢問、也最容易在機場安檢時卡關的3類旅遊小物，其中第一名就是「隨身風扇」。近期天氣炎熱，手持風扇幾乎成為許多人出遊必備品，但不少產品內建鋰電池，依多數航空公司規定不得放入託運行李，只能隨身攜帶。若旅客直接將風扇放進大型行李箱託運，到了機場就可能被要求開箱檢查，增加通關時間。
第二類則是行動電源。目前多數航空公司皆規定行動電源不得託運，只能隨身攜帶，部分航空公司對攜帶數量及容量也有相關限制。486先生提醒，除了注意容量規範外，行動電源外觀也必須清楚標示電池規格與容量資訊，若外殼磨損嚴重、標示無法辨識，部分航空公司或安檢人員可能拒絕旅客攜帶上機。
第三類則是女性旅客經常攜帶的電捲棒、離子夾等美髮小家電。486團購指出，一般插電式美髮小家電可隨身攜帶或託運；但若是充電式、無線款的產品，因內建鋰電池而有較嚴格的航空限制。若該產品的鋰電池為「不可拆卸」設計，通常無論是託運或手提行李皆無法攜帶上機；若電池可拆卸，則須將電池單獨取下隨身攜帶，主機才可放入行李箱中。
486先生提醒，不同航空公司對鋰電池容量、攜帶方式及是否可託運的規範可能略有不同，民眾出發前最好先至航空公司官網確認相關規定，避免到了機場才發現無法攜帶，不僅影響登機流程，也可能讓原本準備好的旅遊用品被迫留在機場。
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