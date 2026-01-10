手持「漢奸」字牌嗆石平 遭推擠撂倒！游智彬告沈伯洋、矢板明夫
新黨副秘書長游智彬，日前出席由印太戰略智庫主辦的研討會時，於現場手持寫有「漢奸」字樣的牌子，當面向中裔日籍參議員石平嗆聲，要求就釣魚台主權問題進行辯論，隨後遭工作人員架出會場。對此，游智彬指控，自己在過程中遭獨派黑衣人推擠、包圍，甚至被勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場出現暈眩不適，事後已前往醫院驗傷。
游智彬表示，他一貫主張以理性對話化解政治對立，此次在公開場合提出「和平辯論、理性討論」的邀請，盼讓不同立場回到事實與論理層面。然而，他等到的並非正面回應，而是一連串肢體衝突，導致身體受傷。他強調，自己只是要求辯論，卻遭到暴力對待，對此感到震驚與遺憾。
針對現場衝突，游智彬進一步指控，民進黨立委沈伯洋不僅未出面制止推擠行為、維護公共安全，事後更以「洗腦機制」形容事件，羞辱受害者，並試圖將「要求辯論」描繪成「應被對付」的行為。他批評，這種做法已非民主社會正常的言論競爭，而是透過標籤化煽動仇恨、以暴力取代理性的最惡劣示範。
游智彬指出，他不會以暴力回擊暴力，但將透過法律途徑捍衛公理，已正式提出告訴，控告沈伯洋涉嫌教唆傷害；同時，也對印太戰略智庫執行長矢板明夫、台獨大旗隊成員李文賓等相關人員提告，針對其推擠、限制人身行動等行為，追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。他強調，「可以不同意，但不能勒人脖子；可以辯論，但不能用暴力封口」，這是民主社會不可逾越的基本底線。
對此，新黨發表聲明，嚴正譴責任何形式的政治暴力。新黨指出，當一個人只是要求理性辯論，卻被撂倒在地、後腦受傷，而暴力行為未被即時制止，受害者反遭貼上負面標籤，這不僅是對個人的攻擊，更是對台灣民主與法治的嚴重踐踏。新黨呼籲社會各界共同拒絕暴力，守護公共討論空間，讓政治回歸理性、法治與人性。
