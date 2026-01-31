手指卡住伸不直？醫揭「做這動作」最傷 不自覺可能要動手術

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

板機指是一種常見的手指疾病，當手指無法順利伸直，甚至需要另一隻手幫忙扳直時，可能就是板機指在作祟！隨著現代人長時間使用3C產品，手指關節和肌腱長時間過度負擔，容易引發板機指的症狀。

板機指是什麼？

復健科診所王竣平院長說明，板機指的醫學名稱是手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎。當我們的手指彎曲時，滑車韌帶幫助肌腱順利滑動，但過度使用手指會讓滑車韌帶與屈指肌腱摩擦過多，進而引起發炎、腫脹，導致無法順利伸直，這種情況就像扣動板機的動作。

板機指的症狀有哪些？

板機指通常發生在拇指、中指或無名指，會有腫脹、壓痛等症狀，手指伸展不順、難以彎曲，需要用另一隻手輔助扳直，甚至會聽到「喀喀」的聲音。早上起來，手指僵硬、疼痛的情況通常會更明顯。

哪些族群容易得板機指？

王竣平點名，長時間需要手指反覆彎曲或用力的工作族群，如電腦族、清潔人員、髮型師、鋼琴老師等，容易發生板機指。除此之外，女性尤其是更年期或懷孕婦女，也是板機指的高風險族群。

板機指的治療方式？

在急性發炎時，可以使用冰敷和消炎止痛藥來緩解疼痛，並配合適度休息和熱敷來促進修復。若症狀持續，增生療法是常見的治療選擇，能促進肌腱修復。如果症狀較為嚴重且持續，則可考慮進行手術治療，放鬆肌腱，讓手指恢復正常活動。



