手指寬三層肉1小塊15元！ 便當210元民眾驚：天價

一匙的滷三層肉、兩匙糖醋肉和兩樣菜，加上白飯，結帳竟要210元。（圖／東森新聞）





台南有民眾到自助餐店買便當，挑了一匙的滷三層肉、兩匙糖醋肉和兩樣菜，加上白飯，結帳竟要210元。民眾直呼也太貴了吧。這家自助餐店每樣菜都有標價，業者表示寫得很清楚，很可能是顧客沒細看。其中滷三層肉，每一條像手指寬度的大小，一條15元，也就是一小瓢就要90塊，確實貴得有點驚人。

自助餐買便當，有幾十樣菜可選。這一鍋三層肉飄香又醒目，撈起來發亮色澤，肥而不油，顧客必點。然而有民眾撈了一匙滷三層肉，再加上糖醋里肌、兩樣菜和白飯，結帳竟然要210元，讓人直呼好貴。

廣告 廣告

其他顧客表示：「這樣一個便當兩百多元，乾脆去餐廳吃。現在肉都漲價，又弄得看起來很好吃，是有一點貴。兩百多元你會買嗎？我會考慮一下。」

民眾點的這盒自助餐，每個滷三層肉約手指寬度大小，一條15元。民眾撈了6條，要90塊。高麗菜20元，番茄炒蛋看不到番茄也是20元。糖醋里肌一平匙35塊，這裡大概兩平匙就是70塊。加上白飯，2肉兩菜210元，民眾說都可以買兩個雞排便當了。

其他顧客表示：「我吃了130、150元，吃自助餐130、150元，你算可以接受就對了。對對對，會覺得他們的價格合理嗎？我覺得算普通可以就對了，你可以接受就對了對。」

自助餐業者表示：「我們那邊都有標籤、有標價對，這樣就是那個肉就六塊了，六塊（一塊）15元，六塊就90，90元對呀，加上糖醋肉對呀，所以這樣沒有（算錯）、沒有（價格）還好。」

豬肉價格連續5個月漲幅超過8％，滷肉得花時間，也考驗功力。好吃的滷肉確實不便宜，但一小條15元，在自助餐店賣，很多民眾都沒想到，隨便舀一瓢肉就要90元，讓這個便當成了天價便當。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

春節前「漲聲響」 路易莎「飲品、餐飲」90款貴5元

荷包又扁了！ 路易莎今起漲價 5家飯店Buffet也變貴

「最難訂自助餐」開放3月訂位！滿滿人潮「現場」排隊

