手指彎「啪一聲」彈不回來當心板機指！醫示警3特徵：血糖早已失控

不少病人，有這樣的主訴：手指一彎下去就打不開，要用另一隻手「掰」一下才會彈回來，還會聽到「啪」一聲。他們通常認為是最近滑手機太多、打電腦太久、做家事做過頭了。但事實上，俗稱板機指的「腱鞘發炎」可能與血糖偏高有關，《優活健康網》特選此篇，醫師提醒，要小心惡化成糖尿病。







哪些症狀應該提高警覺？



基因醫師張家銘說明，這種情況，在醫學上叫做「板機指」，是屬於「腱鞘發炎」的一種。它不見得是因為用太多，有時反而是身體在提醒我們：血糖可能早就悄悄失控了。

第一個明顯的特徵，就是手指會卡住。尤其是拇指或無名指最常見，彎曲後無法順利伸直，有時得靠另一隻手幫忙「掰回來」。當「啪」一聲響起時，就像在提醒我們，關節和肌腱之間的滑順機制出問題了。

第二，是清晨特別僵硬。很多患者會說：「剛起床時最難活動，過一陣子就好些。」這是因為睡覺時手部長時間不動，肌腱與腱鞘之間的黏著更明顯。

第三，手掌靠近手指根部常會摸到一顆小硬塊，有時按壓會痛。那是肌腱長期摩擦造成的結節或纖維化，代表發炎已經一段時間了。此外，有些人在手指活動時會感到痠痛或酸脹感，尤其是在握東西或彎曲手指時更明顯。這種痛常常發生在初期，也可能延伸到整根手指。

如果拖得太久不處理，症狀可能會變嚴重，導致手指活動越來越受限、甚至無法伸直。這時候就不只是卡住，而是肌腱開始產生沾黏，影響日常生活。





不只是過度使用，跟血糖代謝有關



很多人一開始都以為是手太操了、太累了，像是：滑手機滑太久、傳LINE傳到手痠；長時間坐在電腦前，滑鼠點個沒完；一天到晚彎腰擦地、洗碗拖地，做家事做到手軟；還有抱小孩、搬重物，左右開弓停不下來。

這些確實可能讓肌腱過度使用，但如果症狀反覆出現、兩隻手輪流發作、特別是早上起床時最明顯的僵硬與卡住感，那就要提高警覺了。問題可能不只是用太多，而是身體的代謝出現狀況，特別是血糖控制正在悄悄失衡。

這些手部的變化，很可能是長期高血糖導致的「糖化壓力」，在我們的肌腱與腱鞘中慢慢累積，造成組織變硬、發炎、卡住。這不是單純的疲勞，而是一場代謝慢性病的前哨戰。





血糖高讓肌腱像老橡皮筋又硬又脆



長期高血糖會讓身體的蛋白質被糖分子「附著」，形成「糖化終產物」（AGEs）。這些物質會讓肌腱和腱鞘不再柔軟，變得像老化的橡皮筋一樣難以伸縮，拉久還可能「斷裂」。研究發現，糖尿病病人出現肌腱問題的機率明顯偏高。

2024年的一項研究追蹤了702位糖尿病患者，發現將近一半出現板機指、腕隧道症候群等問題，而且這些問題和血糖控制、病程長短、是否併發腎病或視網膜病變都有密切關聯。





4症狀是釐清警訊關鍵第1步



如果你有下列症狀，建議不要只是「等等看」或以為只是過度使用：

手指早上起來卡住、動不了

手掌根部摸得到硬塊、會痛

手指彎曲後卡住，彈開會有聲音

這一隻手才剛好，另一隻又來

除了肌腱超音波檢查，也建議一起抽血檢查空腹血糖與糖化血色素（HbA1c）。不少人正是因為手指卡住，才意外發現自己已進入糖尿病前期，進而開始重視身體狀況。





日常4招預防發炎



身體不會無緣無故出毛病，它總會先給你機會處理。板機指或腱鞘發炎，也許就是身體為我們設的第一道提醒。這時候，我們該做的，是聽懂它的訊息，開始改變。可以從以下幾件事開始：

穩定控制血糖，少糖多纖

練習伸展運動、舒緩肌腱

使用護具、減少手部過度使用

必要時接受局部注射、或考慮手術處理

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：手指常卡卡？醫示警：恐是血糖太高了 這3情況都是警訊）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為手指彎「啪一聲」彈不回來當心板機指！醫示警3特徵：血糖早已失控