手指捲入攪拌機！台中犁記女員工「出包關鍵」曝光 勞工局開罰

記者林意筑／台中報導

台中知名百年餅店「犁記餅店」，昨（8）日上午9時許，有名30歲女員工的左手指不慎遭餡料攪拌機捲入，造成3指骨頭碎裂、肌肉撕裂，後續經「犁記餅店」調查，該名女員工未依規定使用推擠棒，「直接以手操作，已經違反SOP」。台中市勞工局表示，派員檢查後，初步認定該店違反職業安全衛生法，將處以3萬到30萬元罰鍰，並啟動個案管理服務。

台中市消防局於昨日上午9時59分獲報，北區中清路上的犁記餅店發生創傷案件，有名約30歲的女員工左手被餡料攪拌機夾住，食指、中指、無名指疑似被機器壓碎，嚴重受創。經消防人員使用破壞器材拆卸機具，連機具帶人一起送醫搶救。女員工送醫時意識清楚，後續已由醫院施打麻藥進行手術處置。

女員工違反SOP，直接以徒手操作，左手卻遭攪拌機捲入。（圖／翻攝畫面）

經「犁記餅店」調查後說明，該名女員工今早進行分料作業時，使用攪拌機時沒有使用推擠棒，直接徒手操作，左手卻遭攪拌機捲入，不過員工教育訓練均有指導如何正確使用儀器，員工操作不當、違反SOP，導致憾事發生。

勞工局表示，該女子市合法聘僱勞工，經勞檢處派員檢查，初步發現該店違反職安法第57條「雇主對器械設備及相關配件掃除、上油、檢查、修理或調整導致危害勞工之虞，未停止機械運轉及送料」，以及職安法第6條第1項，將處3萬元到30萬元罰鍰。

