一手捧紅F4！見朱孝天被除名 柴智屏感到荒謬轟：很不尊重

【緯來新聞網】「F4」因為「五月天」阿信的努力，讓四帥相隔多年於今年7月合體成功，結果故事卻在年底跑了調，朱孝天多次失控的發言，讓F4全新演唱會與新歌、硬生生減一成了「F3」。一手捧紅他們的《流星花園》製作人柴智屏今（17日）現身「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，直言：「F4變F3，對原著漫畫是很不尊重的說法。」

柴智屏（左圖）認為朱孝天（右圖）被說退出F4很荒謬。（圖／記者陳明中攝、翻攝朱孝天IG）

柴智屏語氣嚴肅表達意見，認為外界頻說「F4變F3」，對原著漫畫作者神尾葉子不尊重，「2001年播出到現在，F4重來就不是一個團體，是日本漫畫的角色。所謂團體是有志一同，為了目標一起往前走，現在就朱孝天沒有接受相信音樂邀約，但朱孝天是F4成員之一，不可能改變」。



為何如此有感，是因為她看了維基百科的寫法「朱孝天2025年退團」，她認為荒謬且不以為然，「他們曾經是F4角色是無庸置疑，就像包青天裡面有七俠五義，如果他們去秀場表演，少了1、2個人，也不會變七俠三義，所以F4變F3，對原著漫畫是很不尊重的說法」。

F4未來還有機會合體嗎？（圖／資料照）

身為「F4」的推手，會當和事佬？柴智屏納悶一下，「五月天邀請他們、重新帶動這幾位演員去讓觀眾有美好回憶、非常棒，我看到他們在大巨蛋聚在一起滿感謝、滿開心、感動。但他們也不是一天到晚相處在一起，沒有什麼和不和事佬，有一天他們要聚在一起吃飯、上台演戲，都是有可能性，不用以團體名義綑綁他們」。



至於朱孝天多次在直播上當大砲暴雷，柴智屏坦言認識朱孝天已經24年，其實對方性格到現在沒太大改變，「他就是一個滿不太世故的大男孩，所以的確，他有一點衝動，如果當初答應人家邀約要上台，自己又想到在直播講共同行程，這對邀約者和其他三個人不尊重」，所以說真的，她不覺得奇怪。



柴智屏或許也是那隻可以再讓四人同框的推手，但回答得乾脆：「沒有打算，我跟他們很熟悉，包含帶他們演出、演唱會，都因為這部戲擴展出來的活動，我們已經有過很美好回憶，中間很多人來問過我，但我對他們的了解，不是錢的問題，是四個人沒有共同目標和想法往前走。」

柴智屏發表許多想法。（圖／記者陳明中攝）

