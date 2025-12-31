手掌多汗問題治療方法多 專家解析治療選項及與外用藥評估重點！

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】你是否曾經有以下窘境：在冷氣房中，手心不停出汗；潮濕的雙手拿東西，容易滑落；拿到紙張，更容易弄得濕濕爛爛的；因為手濕不敢與人握手，導致社交焦慮，影響自信。對於本身就有多汗問題的人，一年四季都離不開這樣的窘境。尤其是，面臨緊張或壓力，手掌多汗症狀會更加明顯，就算是頻頻擦拭，仍無法擺脫手掌濕答答的狀態。

多汗本身未必屬於疾病，但當出汗情形過於頻繁、影響生活時，仍可能需要醫療評估。特別是手部多汗，雖然不會產生異味，也不影響健康，但卻對社交、學業、工作、心理、生活等造成負面影響，因而被稱為「沉默的障礙」。

認識「原發性手掌多汗症」 自我檢測這樣做

神經外科醫師蘇振興表示，多汗問題，是一種因交感神經系統過度興奮，導致汗腺異常活躍，產生過量汗水的症狀，這可能會發生在頭部、臉部、腋下、手掌或腳底。

當多汗的症狀是由其他疾病或是藥物造成，例如，甲狀腺機能亢進、內分泌失調、腦下垂體疾病、糖尿病、痛風、躁鬱症、憂鬱症等引起時，稱為「續發性多汗症」。

反之，沒有特別病因，先天就存在的多汗問題則稱為「原發性多汗症」，通常發生在兒童或青春期，且伴隨一生。當多汗症狀發生在手掌時，稱為「原發性手掌多汗症」不只影響社交，還會對日常生活造成極大不便，影響生活品質。

手汗治療多元各有優缺 確認狀況評估適合方法

對於手掌多汗症狀的治療，通常以非手術方式為優先。可使用局部止汗藥劑、電泳離子導入等療法；若症狀仍未緩解，則可考慮肉毒桿菌素注射；嚴重多汗患者，才會進一步考慮手術治療。

局部止汗劑是用來解決惱人手汗問題的第一線方式，優點是容易取得、外用且非侵入性。缺點是對於嚴重多汗者的效果有限，須經常塗抹相當麻煩；電泳離子導入法則利用電流導入以干擾汗腺分泌，需頻繁進出醫療院所施作，便利性不佳。

肉毒桿菌注射則是透過抑制交感神經末梢釋放出乙醯膽鹼，減少汗水分泌，但此方法效果僅能維持半年，除了治療時要忍受的疼痛感，費用也相對較高。口服藥物包含抗膽鹼藥物、α2交感神經阻斷劑、麥角生物鹼衍生物、抗焦慮劑等，可能伴隨口乾舌燥、視力模糊、嗜睡等副作用，臨床上較少長期使用。

而最為人熟知的手術內視鏡交感神經阻斷術，以內視鏡破壞部分胸椎交感神經節，使手部汗腺分泌降低。成功率雖高，但術後易有代償性或反射性出汗問題，可能造成腳部、背部、胸腹部、臀部等部位排汗增加，困擾遠勝於原本的手掌多汗，讓人卻步不前。

新一代外用藥物 可作為手掌多汗的治療選項之一

新一代外用藥物是一種「抗膽鹼藥物」，透過影響汗腺相關受器，以減少出汗表現。臨床試驗中，部分受試者對新一代外用藥物的不適反應較少；在研究觀察下，部分患者的出汗程度與生活影響有所改善，實際效果仍因人而異。

醫師提醒，新一代外用藥物為處方用藥，使用藥物前，需親自諮詢專業醫師，了解其適應症與禁忌症，且經醫師評估後才能開立，有手掌多汗困擾者，可在就醫時與醫師討論，評估是否適合作治療選項之一。

