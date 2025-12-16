手掌夾安毒 35歲男警察面前變魔術破功涉毒駕

cnews204251216a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局景福派出所員警張瀧升及黃虢恩等，今（16）日清晨3時50分許，巡邏經過轄內三民路一帶，發現1名機車騎士，變換車道涉嫌未使用方向燈，立即上前稽查取締。桃園警分局表示，盤查過程，沒有駕照的35歲詹姓騎士，在口袋掏了掏，伸出手來卻表示沒有東西，但員警眼尖發現，他手掌疑似夾了東西，竟是3小包毒品安非他命，立即抓住他的手，實施唾液快篩後也為陽性反應。訊後全案依法移送偵辦。

警方表示，清查身分發現，詹姓騎士竟然沒有機車駕駛執照，員警請他配合檢查，發現他的背包內有一把BB槍，這時詹男神色突然變得緊張、雙手還微微發抖，而且情緒變得不太穩定。甚至突然詢問員警姓名，強調要申訴提告。員警見他行徑怪異，立即提高警覺。

桃園警分局表示，員警進一步詢問他，有無攜帶違禁物品，詹男伸手在口袋掏了掏，員警明明聽到有塑膠袋摩擦的聲音，他卻聲稱口袋是空的。員警再次確認，他又掏了掏口袋，但手伸出來時，員警卻發現他手掌裏似乎夾了3小包物品。立即抓住他的手，詹男當場無言，原來是毒品安非他命。實施唾液快篩後，也是陽性反應，涉及公共危險（毒駕）罪嫌，全案訊後依法移送偵辦。

桃園警分局強調，吸毒除了危害自身健康，吸毒後駕車，更是危害所有人生命安全。警方也嚴正申明毒駕零容忍，今年迄今已查獲毒駕55案，將持續加強查緝毒品及稽查取締毒駕、酒駕，以維護民眾安全。

