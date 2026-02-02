「手排神車」一開拍就罷工！鳳小岳載混血鮮肉尋親 弟弟熱到全裸

鳳小岳在公路電影《陌路兄弟》中挑戰駕駛「有個性」的中古手排車，在東部酷暑下展現成熟演技。（TaiwanPlus提供）

由鳳小岳、納曜及瑞士演員皮耶安東尼．杜比主演的台、瑞聯製電影《陌路兄弟》，於2日正式在TaiwanPlus官網全球獨家上架。這部橫跨歐亞文化的公路電影，不僅完整收錄清水斷崖、太魯閣等台灣東部壯麗美景，更透過一段尋骨肉、求繼承的旅程，深度探討多元成家與家族和解等議題，讓全球觀眾在如畫的景致中，感受台灣特有的人文溫度與社會包容。

《陌路兄弟》由新人納曜騎車帶路，與鳳小岳、皮耶安東尼共乘的「有個性老車」共譜花蓮公路尋親旅程。（TaiwanPlus提供）

剛於2025年摘下金鐘視帝的鳳小岳，在片中飾演內心滿是傷痕的林紹文。他坦言這是一部「意義非凡」的里程碑之作，不僅是跨文化拍攝，更讓他重新認識這座美麗島嶼。鳳小岳透露，拍攝過程中最深刻的挑戰竟是「駕駛手排車」，他笑說那台中古小貨車很有「個性」，開拍第一顆鏡頭就原地拋錨，讓他得在酷暑中一邊對抗沒冷氣的高溫，一邊與這台老車培養默契。他感性表示，這場公路旅行其實也是自我的療癒，「我們無法改變過去，但能重新定義與家人的關係」。

電影描述瑞士男子達米恩（皮耶安東尼．杜比飾）跨海來台繼承遺產，意外發現自己還有2位同父異母的兄弟：林紹文與逸生（納曜飾）。3位背景迥異的男主角，在擁擠且悶熱的小貨車中摩擦出動人火花。導演瑪莉亞．尼科里埃爾發揮紀錄片背景的直覺，刻意運用大量沉默與真實環境音，甚至將觀眾質疑的「導航誤差」化為隱喻心靈距離的巧思，成功塑造出毫無矯飾的真實感。

葉全真在《陌路兄弟》中一改女神形象，一場神經兮兮刷石頭的戲讓人驚豔不已。（TaiwanPlus提供）

演員亮點除了鳳小岳的深情演技，混血新人納曜更為戲大方獻出「全裸處女秀」，在片中裸泳展現健壯體魄。18歲的他笑稱看到畫面後燃起健身魂，更透露為了射箭戲苦練許久，笑稱「原住民血統」讓自己上手極快。而驚喜客串的葉全真則徹底粉碎女神濾鏡，飾演一名因受創而精神恍惚的女性，一場瘋狂刷洗石頭的戲碼令劇組震撼。導演大讚葉全真專業，為這部充滿尋親與和解的作品，增添了層次豐富的情緒張力。

