手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。

今日上午，黃仁勳自文華東方酒店出發，前往位於台北市南港的輝達新辦公室。他在接受媒體訪問時，先是大讚新辦公室「非常棒」，並表示迫不及待想進去參觀，同時也回應外界好奇的神祕紙盒。他向媒體透露，昨晚帶去的神秘紙盒裡裝的是威士忌，「我送給張忠謀，也和他一起享用了這支威士忌」。

黃仁勳稍早在文華東方酒店門口，被問到是否考慮在士林興建第二總部時，並未正面否認，反而笑著回應：「在士林蓋第二總部嗎？聽起來很讚。」（圖／三立電視台）

至於外界關心輝達是否可能在台北再設第二總部，黃仁勳稍早在文華東方酒店門口，被問到是否考慮在士林興建第二總部時，並未正面否認，反而笑著回應：「在士林蓋第二總部嗎？聽起來很讚。」接著更拋出一句耐人尋味的話：「Possibility may be is a probability，who knows。」一席話立刻點燃外界想像，也讓原本僅止於傳聞的第二總部話題增添想像空間。

回顧昨晚行程，下午約16時40分，黃仁勳手提神秘紙盒現身大直，拜會張忠謀後，兩人隨即前往「榕居」用餐。張忠謀夫婦也確定成為當晚的重要座上賓，餐敘過程中，張忠謀被直擊坐著輪椅出席，畫面同樣引發外界關注。

黃仁勳透露，他與張忠謀一同品嚐威士忌、雞尾酒。（圖／三立電視台）

飯後，黃仁勳於晚間9點多短暫接受現場媒體訪問，先是大讚「榕居」是一家非常棒的餐廳，隨後也談到與張忠謀的互動。他透露，兩人一同品嚐威士忌、雞尾酒，笑說「Morris（張忠謀英文名）喜歡威士忌，我也是」。黃仁勳並表示，張忠謀狀態良好，自己很高興能再次見到他，且在聊天過程中學到許多寶貴經驗。

