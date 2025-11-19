手插口袋送客惹議 日向陸抗議

日本官員金井正彰赴北京磋商後，陸方未經協調即公開走廊送別畫面，在網路掀起「日本官員被訓話」的討論，引發東京強烈不滿。官房長官木原稔19日證實已向陸方抗議，並反駁大陸宣稱「日本治安惡化」的說法。《朝日新聞》指出，陸方此舉顯示刻意以影像營造外交優勢，而日本輿論批評這是典型的「中國式宣傳」與「擺拍外交」。

大陸官媒發布的影片中，外交部亞洲司司長劉勁松雙手插在長褲口袋內、略為轉頭看向金井，而金井似乎正低頭鞠躬示意。這段影像在網路上引爆熱議，不少媒體以「日本官員低頭離開中國外交部」等標題渲染陸方佔優勢的氛圍。木原指出，大陸並未與日方協調發布畫面，相關呈現方式也引發日本社會疑慮。

木原並表示，金井在磋商中已明確闡述日本政府一貫立場，金井也在會中就大陸駐大阪總領事薛劍此前貼文提出嚴正抗議。對於大陸近期宣稱「日本治安惡化」、提醒公民避免赴日旅遊，木原強調金井已當面反駁，明確指出日本治安絕未惡化，並要求中方撤回相關宣導。

《朝日新聞》評論，此次中方刻意公開走廊送別畫面，與以往重視會議室談判成果的作風實屬罕見。北京意在透過影像展示大陸的外交優勢，並將日方人員描繪成專程前往解釋。

網路輿論也紛紛質疑劉勁松的姿態，擁有20年駐華經驗的時事評論員三木慎一郎認為，外交磋商均在會議室內進行，走廊場景僅是電梯前短暫道別，卻被塑造成訓話時刻，批評這屬典型的「中國式宣傳手法」，貼文獲得破萬次轉發。也有民眾評論：「手插口袋像漫畫的不良少年在恐嚇」、「故意在鏡頭前這樣做」。

朝日電視台的節目更直指此為表演行為。該台中國總局局長富坂範明分析，劉勁松穿著凸顯中國風格的服飾、雙手插袋，明顯是刻意讓媒體捕捉，傳達「14億中國人都在憤怒」與「在台灣問題上絕不退讓」的訊號。