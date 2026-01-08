「手插口袋」中國外交官又來了 1表情「強烈反差」掀日韓網友論戰

中國外交官劉勁松去年與日本官員會面(右)，與近日接待李在明(左)，表情明顯落差許多。翻攝X、資料照片



南韓總統李在明近日前往中國進行訪問，日前李在明與中國國家主席習近平舉行首腦會談。雙方互動融洽，李在明甚至拿出小米手機自拍，沒想到媒體鏡頭也拍到李在明鏡頭角落有一名外交官特別熟悉，因為就是中國外交部亞洲司司長劉勁松，去年他因為被拍到面對日本官員時「手插口袋、表情傲慢」，這回的表情與手勢再度成為網路討論話題。

根據《韓聯社》報導，此次中韓首腦會談中，李在明拿著習近平贈送的小米手機進行自拍時，劉勁松穿上西裝，全程維持親和笑容，手也並未插入口袋，與過去形象形成強烈反差，引發熱烈討論。

但日本首相高市早苗上台後，中日關係降溫，去年11月18日劉勁松與日本官員會談時，被媒體拍到他身穿灰色的中山裝，雙手插口袋、面無表情的傲慢姿態，甚至部份角度看起來像是訓話日本官員，劉勁松的表情與言行引發外交爭議。

不少日本網友認為劉勁松態度十分無禮，而素有反日情結的韓國網友則對照片給予笑聲，但也有部分韓國網友認為，劉勁松根本不是友善的表情，是「用鼻子在看人」。

另外中國網友表示：「韓國人也愛看日本笑話」、「把小日本當孫子訓斥」、「從肢體語言看，真的不相信是同一人」、「這傢伙毫無大國風範，丟中國人臉。」

