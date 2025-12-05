手握外遇鐵證！安歆澐遭夫「勒頸施暴」逼交證據 驚悚過程險喪命
四季線上／陳軒泓 報導
藝人安歆澐與小16歲的先生交往結婚近九年，然而在先生外遇後二人關係徹底變調，不僅多次遭受酒後暴力，最嚴重一次是被對方持美工刀威脅及勒頸，險些致命。她透露外遇導火線在某次露營，先生與小三當時就發生關係，但當時自己仍被蒙在鼓裡，直到女兒畢業典禮前，她在先生手機發現身為有夫之婦的小三傳來的親暱訊息，內容互稱「老公老婆」，令人心寒的是，當安歆澐告知將採取法律行動時，小三竟無所謂地反問「是嗎！我需要害怕嗎？」
儘管第一時間尋求律師協助，安歆澐為了孩子選擇隱忍與原諒，並簽下和解書。不料，兩人並未斷絕聯繫，小三甚至教唆安的先生如何「鑽和解書漏洞」，並商量好要他從安歆澐身上找尋對外遇不利的證據。沒想到安歆澐意外靠著一支平時給女兒當玩具的備用手機，在車內掉落時意外開啟錄影模式，錄下先生與小三的通話內容，成為兩人持續聯絡的關鍵鐵證。
安歆澐分享某次夫妻電話口角爭執後，返家時赫然發現先生竟躲在後座，原來是想等她上樓後，偷開車子出門與小三約會。安歆澐要求他先上樓看孩子，但先生不斷來電追問「備用手機在哪？」第四通電話後先生直接衝下樓，強行搶走她的手機，丟下一句：「今天不是妳死就是我死！」他衝到駕駛座後方，右手持美工刀，左手猛扯安歆澐的長髮並勒住她的頸部，她驚恐表示：「措手不及！來不及反抗就被勒暈了，再勒5秒鐘我會因為嚴重腦缺氧，人就會沒了。」
安歆澐透露先生外遇後多次酒後失控，曾拿菜刀威脅，孩子也曾目睹。張睿紘律師指出：「先生揚言殺死與勒頸行為兩者合一，可能已構成『殺人未遂』。」目前，安歆澐已申請家暴保護令，兩人也已分居，但針對離婚訴訟尚未開始。她透露先生對小三「暈船」，還先向法院訴請離婚，反咬安歆澐「精神家暴、不給往外交友」。
【看更多】
《星光》女星安歆澐發不自殺聲明！曝國手夫家暴、出軌還會「菜刀亂揮」傷妻兒
袁惟仁傳肺炎「緊急送醫」近況曝！ 好友紀寶如鬆吐實情：還在住院
張家瑋《好運來》當「小四」談禁忌之戀！親曝與吳政澔「火辣親密戲」拍攝秘辛
【延伸看】安歆澐曝婚後可怕經歷！《女人我最大》精選
【FastTV飛速看】明星話題一次追👉點擊前往
更多四季線上報導
楊祐寧憶剛過世父親吐遺憾！ 努力還原「阿公料理」希望兒子吃得到
才傳車禍休養！顏曉筠冒險「高空國標」畫面曝光 挑戰極限被讚好勇敢
不裝機上盒、不綁約也能看電視！四季線上成最新收視日常
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 12 小時前 ・ 65
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 79
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 7 小時前 ・ 45
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 35
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 7
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 96
AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭
2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 169
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 56
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 37
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 5