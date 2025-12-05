手握外遇鐵證！安歆澐遭夫「勒頸施暴」逼交證據 驚悚過程險喪命

四季線上／陳軒泓 報導

藝人安歆澐與小16歲的先生交往結婚近九年，然而在先生外遇後二人關係徹底變調，不僅多次遭受酒後暴力，最嚴重一次是被對方持美工刀威脅及勒頸，險些致命。她透露外遇導火線在某次露營，先生與小三當時就發生關係，但當時自己仍被蒙在鼓裡，直到女兒畢業典禮前，她在先生手機發現身為有夫之婦的小三傳來的親暱訊息，內容互稱「老公老婆」，令人心寒的是，當安歆澐告知將採取法律行動時，小三竟無所謂地反問「是嗎！我需要害怕嗎？」

安歆澐曝發覺丈夫外遇過程（照片提供：和展影視）

儘管第一時間尋求律師協助，安歆澐為了孩子選擇隱忍與原諒，並簽下和解書。不料，兩人並未斷絕聯繫，小三甚至教唆安的先生如何「鑽和解書漏洞」，並商量好要他從安歆澐身上找尋對外遇不利的證據。沒想到安歆澐意外靠著一支平時給女兒當玩具的備用手機，在車內掉落時意外開啟錄影模式，錄下先生與小三的通話內容，成為兩人持續聯絡的關鍵鐵證。

安歆澐公開外遇家暴慘痛經歷（照片提供：和展影視）

安歆澐分享某次夫妻電話口角爭執後，返家時赫然發現先生竟躲在後座，原來是想等她上樓後，偷開車子出門與小三約會。安歆澐要求他先上樓看孩子，但先生不斷來電追問「備用手機在哪？」第四通電話後先生直接衝下樓，強行搶走她的手機，丟下一句：「今天不是妳死就是我死！」他衝到駕駛座後方，右手持美工刀，左手猛扯安歆澐的長髮並勒住她的頸部，她驚恐表示：「措手不及！來不及反抗就被勒暈了，再勒5秒鐘我會因為嚴重腦缺氧，人就會沒了。」

安歆澐出示被家暴的傷照（照片提供：和展影視）

安歆澐透露先生外遇後多次酒後失控，曾拿菜刀威脅，孩子也曾目睹。張睿紘律師指出：「先生揚言殺死與勒頸行為兩者合一，可能已構成『殺人未遂』。」目前，安歆澐已申請家暴保護令，兩人也已分居，但針對離婚訴訟尚未開始。她透露先生對小三「暈船」，還先向法院訴請離婚，反咬安歆澐「精神家暴、不給往外交友」。

