手握油脈！川普稱開始與古巴對話 歡迎中印投資委內瑞拉石油

美國擒獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並切斷委國石油向古巴、中國等國輸送後，總統川普週六（1/31）透露，美國正在開始與古巴領袖展開對話，同時歡迎中國和印度對委國石油產業進行投資。

美軍上月初對卡拉卡斯發動大規模軍事行動，並生擒馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，美國政府近期陸續切斷委內瑞拉與墨西哥向古巴供應石油，川普（Donald Trump）暗示，此舉將迫使古巴坐上談判桌。

川普近期切斷石油供應的舉措已對古巴造成壓力，他預測哈瓦那當局即將垮台。他在當晚飛往佛羅里達州的空軍一號總統專機上向媒體表示：「我們正在開始與古巴對話」，但並未透露雙方接觸的具體層級或時間點

川普上週簽署行政命令，將對任何向古巴出售或供應石油的國家產品加徵關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上月30日警告，此舉可能引發人道危機，將尋求替代方案持續援助古巴。

但川普表示，這不一定會演變成人道危機，「我認為他們很可能會主動與我們洽談協議，屆時古巴將重獲自由。」他預測美方將與古巴達成某種協議，並稱：「我想，你們知道的，我們會展現善意。」

川普另指出，歡迎中國來委內瑞拉就石油達成一筆大交易，並補充說：「印度即將進駐並採購委內瑞拉石油，而非向伊朗購買」，強調「我們已達成協議框架。」

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）本週稍早簽署國會通過的油氣法修正案，內容包含減稅及開放外商石油公司更大的持股比例。

美國財政部隨後則發布通用許可證，以擴大美國企業出口、銷售及精煉受制裁南美國家石油的權限。

