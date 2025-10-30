手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定

娛樂中心／施郁韻報導

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。

范姜彥豐自嘲是綠帽小丑，爆出「小王」就是王子，眼尖網友更起底離婚談判內容，謝智博錄製丹妮婊姐節目，談到手上處理的案件三方都是演藝人員，老婆出軌，且當時新聞還沒爆出來，「當事人最害怕談判的過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯，這個案件對方一定會提起媒體輿論戰，譬如他賺錢沒有老婆多、死要錢。」

廣告 廣告

謝智博透露，「小王」8月要開演唱會，9月要去中國拍戲，因此能夠協商到的金額相對較高，有望能討到3000萬元的賠償。此外，「小王」線索包括形象健康、弟弟也是陽光形象，一直以來都很帥，更直言兩人確定要離婚，「因為那個女生對老公完全沒尊重可言。」謝智博全程未提三人名字，節目片段再度被網友挖出，引起熱議。

徵信執行長謝智博證實「放心，絕對可以支持范姜」。（圖／翻攝自Threads @detectivetaiwan）

有網友在threads發文認為，此件事處於觀望態度，由於見過友人在婚姻中先不忠，但外人不知道那段黑歷史，最後夫妻感情漸淡，老婆也出軌、最後離婚，「男生卻裝出一副受害者姿態博取到很多朋友同情。」該名網友表示：「家家有難念的經，不知道他們是屬於哪一種的？先吃瓜不罵不站邊」。

沒想到貼文釣出徵信執行長謝智博，他留言證實「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。網友驚呼「徵信社都出來掛保證了，粿王輸定了」、「難怪王子會出面道歉！」、「偵探本人掛保證了」、「實錘專家來了」、「哇！！ 那肯定是真的了」、「Podcast主人公都實錘了！」



更多三立新聞網報導

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅擠20人吃大餐 乃嫂罕曝光

粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出

網震撼「閃兵藝人全被上銬」為何性侵犯卻免？律師曝關鍵差異

林襄走光「內衣彈出」畫面瘋傳 本尊83字留言被讚爆

