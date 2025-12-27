手握3千萬卻不快樂！退休男忽略「1習慣」存款蒸發 晚年生活慘患抑鬱症

財經中心／王文承報導

一名男子退休時手握約3000萬日圓存款，原以為能安心養老，卻在短短幾年內陷入憂鬱與財務壓力。（示意圖／PIXABAY）

許多人辛苦工作、存錢大半輩子，總以為只要撐到退休，就能過上無憂無慮的生活，卻往往忽略了「人際互動」對身心健康的重要性，最終反而讓老後生活亮起紅燈。日本一名69歲男子，曾在大型企業服務35年，退休時手握約3000萬日圓（約新台幣600萬元）存款，並每月可領取15萬日圓（約新台幣3萬元）年金，表面看來條件充足、足以安心養老，卻在短短幾年內陷入憂鬱與財務壓力，揭開「看似無憂退休」背後的殘酷現實。

男擁3千萬卻不快樂 忽略1習慣患抑鬱症



根據《THE GOLD ONLINE》報導，居住於日本埼玉縣的淺井孝一（化名，69歲），63歲自大企業銷售職退休後，靠著退休金與多年積蓄累積約3000萬日圓資產，同時開始領取每月15萬日圓年金。退休初期，他確實過上理想中的生活：不用設鬧鐘、睡到自然醒，白天看電視、傍晚散步。他回憶道：「那時真的覺得，這是多年工作後應得的獎勵，是什麼都不做的奢侈。」孩子早已獨立，與妻子離婚後獨居的他，享受著無人干涉的自由。

然而，這樣的生活在半年、一年後悄然變質。沒有必須出門的理由，也沒有與人交談的安排，原本的輕鬆逐漸轉為空白。淺井表示，一開始只是情緒低落，後來連外出都覺得麻煩，三餐多半靠便利商店解決，洗澡變成兩天一次，作息日夜顛倒，常在深夜盯著電視或手機直到凌晨，生活節奏全面崩壞。

真正讓他警覺的，是某天查看存摺的那一刻。退休僅5年，帳戶餘額卻明顯縮水。每月生活支出約20萬至22萬日圓（約新台幣4萬至4.4萬元），即便沒有奢侈消費，仍因年金不足以支應全部開銷，每月必須動用5萬至7萬日圓（約新台幣1萬至1.4萬元）的存款。他無奈表示：「冷氣、冰箱汰換，加上牙科治療，每一筆看起來都很必要，卻讓存款流失得比想像中快。」

隨著財務壓力增加，淺井的身心狀況也逐漸惡化，出現食慾不振、強烈倦怠感等症狀。在家人勸說下，他前往身心科就診，被診斷為老年期抑鬱狀態，需要接受治療並重新建立生活秩序。他坦言：「還在工作的時候，有非做不可的事，也有人際關係。但退休之後，如果不自己做選擇，其實什麼都不會發生，這件事我太晚才明白。」

淺井感嘆，「錢和時間我都有，但那並不足夠。」對他而言，真正支撐生活的從來不是帳戶裡的數字，而是出門的理由、與人互動的連結，以及被需要的感覺。

專家指出，老後的「自由」若缺乏結構與人際連結，很容易迅速轉化為孤立與停滯。要真正享受退休人生，除了財務準備，更重要的是事先為自己規劃生活重心與社交關係。否則，即便資金看似充裕，也可能在無聲無息中，被空虛與不安一點一滴侵蝕。這樣的情況並非個案，日本相關調查顯示，高齡單身家庭中，多數人實際上每月都處於收支赤字狀態，當生活缺乏節奏、支出又難以察覺時，存款消耗往往比預期更快。

