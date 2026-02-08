手握5000美元如何投資？美媒：台積電、輝達、博通、微軟為首選

初次上稿02-08 22:39 更新時間02-09 06：45

〔編譯盧永山／綜合報導〕如果手上有5000美元(新台幣15.8萬元)可以用來投資，該選擇什麼標的？美國投資媒體《Motley Fool》建議，可買進輝達(Nvidia)、博通(Broadcom)、台積電和微軟等4檔科技股，他們都是人工智慧(AI)領域巨額投資的主要受益者，並且預計在今年以及未來幾年內大幅上漲。

輝達是全球最有價值的上市公司，其市值之所以能達到如此高度，主要得益於市場對該公司圖形處理器(GPU)的強勁需求，這些運算單元已成為訓練和運行AI模型的主要選擇。即便輝達已連續3年保持強勁成長，2026年看起來仍將是另1個輝煌的年份。

華爾街分析師預計輝達在2027財年(2027年1月結束)將實現52%的營收成長，儘管一些投資人可能擔心AI泡沫正在形成，因此現在投資輝達股票時機並不恰當，但事實遠非如此。輝達為AI淘金熱提供了必要的工具，即使這股淘金熱最終消退，該公司也能安然無恙。鑑於輝達未來幾年強勁的成長預期，現在買入該公司股票是明智之舉。

在AI晶片領域，挑戰輝達主導地位的公司是博通。博通並沒有推出與之競爭的GPU，而是採取了不同的策略，該公司設計的特殊應用IC(ASIC)正受到AI超大規模資料中心營運商的廣泛關注。ASIC能夠優化運算單元，使其能夠處理特定類型的工作負載(例如AI運算所需的工作負載)，只要工作負載配置得當，這些專用晶片就能提供比GPU更優異的效能。此外，ASIC晶片的價格通常也更低。

隨著AI超大規模資料中心營運商尋求最大化其無限的購買力，這些ASIC晶片正變得越來越受歡迎。博通預計其AI半導體營收在今年首季將年增1倍，遠超輝達的成長速度。雖然博通的晶片不會完全取代GPU，但它們可能會搶占輝達的部分市占率，不過2家公司都還有很大的發展空間。

台積電憑藉其領先的晶片代工能力，在AI領域扮演關鍵角色。沒有其他公司擁有台積電那樣的技術和產能，來製造輝達和博通等公司設計的晶片，因此該公司幾乎成為所有參與AI競賽的科技公司首選代工廠商，這使得台積電成為參與AI基礎建設的絕佳中立選擇。

只要AI領域的支出持續成長，台積電的股價就會表現良好。大多數預測都認為，AI領域的支出至少在2030年之前都將保持高檔，這使台積電處於非常有利的地位。華爾街分析師預計，以新台幣計價，台積電今年的營收將成長31%，明年將成長22%。雖然匯率波動會對這些成長數據產生一定影響，但這些成長數據仍然非常出色，值得現在買入。

微軟在AI市場的兩端均有佈局，既涉足AI應用領域，也提供基礎設施。該公司的雲端運算平台Azure市占率和營收均實現了穩健成長。在2026財年第2季(截至 2025 年 12 月 31 日)，Azure的營收年增高達39%。微軟在該業務部門仍有6250億美元(新台幣19.8兆元)的訂單積壓，因此Azure 仍有龐大的成長空間。

然而，市場對微軟上季業績的某些方面並不滿意，導致其股價暴跌。目前，微軟的本益比僅25倍，創下近期以來的最低點，這為微軟股票提供了難得的買入機會。

