手握82008也不夠花！退休男缺乏「1觀念」存款大縮水 晚年生活超淒涼

財經中心／王文承報導

不少人退休後手握可觀的退休金，急著展開「第二人生」，卻因缺乏理財規劃而過度消費，最終反讓晚年生活陷入危機。日本一名67歲男子石田勝彥（化名），退休時擁有高達8200萬日圓（約新台幣1640萬元）的資產，原以為足以安享餘生，卻在短短3年間因豪奢旅行大幅縮水。當他驚覺存款只剩3400萬日圓（約新台幣680萬元）時，不僅開始對金錢感到不安，也在停止揮霍後，迎來意想不到的孤獨與空虛。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，現居東京的石田勝彥曾是建築公司高層，退休時光是公司退休金就接近3000萬日圓（約新台幣600萬元），加上多年積蓄，總資產達8200萬日圓。他名下有自住房，每月還可領取超過20萬日圓（約新台幣4萬元）的退休金，自認經濟條件相當寬裕。

3年前退休後，石田決定實現長久以來的環遊世界夢想。他先展開為期兩週的歐洲之旅，接著搭乘遊輪遊覽東南亞、中南美洲，甚至遠赴南極。他坦言，當時只想把握「現在才能做的事」，至於花費多少，幾乎從未細算。每趟旅程，他幾乎都搭乘商務艙、入住高級飯店，並聘請當地導遊、參加各種自費行程，生活極盡享受。

然而，3年後的一次偶然，他翻開銀行存摺才驚覺，存款竟只剩下3400萬日圓。他回憶，自己甚至不記得錢是怎麼花掉的，更令他恐懼的是，已經習慣金錢快速流失，「就算一次花掉幾十萬日圓，也不再覺得心痛。如果這種狀態持續下去，再多的錢都不夠用。」

意識到問題後，石田立刻重新檢視支出，全面調整生活方式。他停止出國旅行，減少外食次數，改以大眾運輸工具代步，努力將生活控制在退休金可負擔的範圍內。最終，他成功將每月生活費壓低至約18萬日圓（約新台幣3.6萬元），並評估剩餘資產仍足以支撐未來生活。

然而，節流之後，他卻迎來另一個難題──孤獨。石田坦言，過去幾年幾乎把所有時間投入旅行，與朋友的聯繫逐漸中斷，如今回歸平凡生活後，才發現能聯絡的人寥寥無幾。「我在社群媒體上分享照片，會收到一些按讚，但那並不是真正的交流，只讓人感到空虛。」

為了走出這種狀態，石田開始參與社區志工活動與興趣社團，慢慢找回與人互動的溫度。他感嘆道：「金錢當然重要，但更重要的是如何使用它。能夠不花錢、卻與人促膝長談的時光，或許才是我晚年最大的奢侈。」

