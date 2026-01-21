手握9副業 詹子晴最得意電商平台：一年就在墨爾本買房

詹子晴投資電商平台一年就在墨爾本買房。（中天提供）

詹子晴（丫頭）近日上中天《綜藝OK啦》錄影，節目中也透露手握9個副業品牌，讓她最得意的事業就是電商平台：「我去演講，每個人都問我怎麼成功，或是跟我借錢，我跟股東就想了新的商業模式，你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」她還因此賺到一套房：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」

詹子晴也分享經營餐飲業很不容易：「尤其是酒吧，超多人來喝免錢的，藝人就算了，素人也有！」她還分享自己怎麼處理這種狀況：「他每次來都說『簽ㄚ頭的單』，有個月我發現公關費很高，就跟員工說有朋友來就跟我說一聲，有天員工打給我，我立刻去店裡，結果整桌沒一個認識的，那個男生也很尷尬，我就說『今天會提早打烊，先幫你們買單』。」

同場來賓趙正平覺得創業時機很重要：「我做食品真空包是疫情的尾巴，一開始做得還不錯想把市場擴大，結果政府宣布解封，大家都要去外面吃，我當機立判要停損，所以我公司現在面臨轉型。」他也慶幸自己沒有虧本：「因為我一毛都沒拿。」

