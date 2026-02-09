手搖品牌草莓飲品命名「諧音不雅」 網友轟：低級當有趣

手搖飲品牌自然湉推出的冬季限定草莓飲品「草姿佰露」，因名稱疑似與女性生殖器髒話諧音，引發網友廣泛批評與討論。（翻攝自threads＠gobasweet2024）

手搖飲品牌自然湉推出的冬季限定草莓飲品「草姿佰露」，因名稱疑似與女性生殖器髒話諧音，引發網友廣泛批評與討論。許多消費者認為，本應清新的草莓飲品，因名稱被破壞了原本的美好印象，也有人質疑店家刻意取名炒作，事件迅速在社群平台發酵。

名稱疑諧音不雅？ 引發批評

有網友發文指出，手搖飲品牌自然湉推出的冬季限定草莓飲品「草姿佰露」疑似與女性生殖器相關的髒話諧音，「飲料取這什麼噁心名字？好好一杯草莓飲料到底什麼想法會覺得用這種諧音是有趣的能吸引人來喝？」，不少人留言表示「真的滿扯的」「這年頭還有這種沒水準諧音梗」「諧音不是這樣玩的，超爛」，批評店家低俗、缺乏水準。

廣告 廣告

此外，不少留言呼籲品牌慎選命名，「不要破壞帶來美好感受的草莓好嗎」「品名好沒水準，低級當有趣」「誰點餐會想唸那種怪名字」。也有網友分析飲品內容，認為店家可能想仿照楊枝甘露的命名方式，但未料諧音會撞到不雅詞，引起反感。

更多鏡週刊報導

驚險瞬間！新莊公車右轉擦撞機車 騎士倒地險遭輾過

吃完飯一直打嗝不是腸胃弱？ 營養師點名「這些習慣」狂吞空氣導致脹氣

圖方便反更危險？消防員示警行動電源「1設計」：形同在牆上掛定時炸彈