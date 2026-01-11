即時中心／黃于庭報導

台灣被譽為「手搖飲王國」，街頭各種品牌百花齊放，路上民眾也幾乎人手一杯。不過，近日知名飲料店「大茗本位製茶堂」爆發食安風波，有民眾於社群平台控訴，自己疑似喝到蟑螂卵，店員卻堅稱其是「蕎麥」，還當場捏爆噴汁。貼文曝光後，吸引超過千名網友留言喊噁，業者也緊急發出道歉聲明，表示一中店將進行清消，全面檢視原料、儲放與作業環境。

網友於社群平台Threads發文並貼出照片，表示自己喝飲料喝到異物，吐出來發現外觀呈現紅褐色、長方形，且有紋路邊邊帶鋸齒狀，上網搜尋後認為非常像蟑螂卵，致電後再拿回店家確認，不過店員卻堅稱那是「蕎麥」。

該網友更傻眼地說，店員竟直接把異物「捏爆」，當下看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到他。他也不解，蕎麥是實心種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？ 而雖然店家已完成退費，同時表示能再重做，「但我實在不敢再喝了……」。

貼文曝光後，至今已有超過百萬次瀏覽，更有上千網友留言，紛紛表示「100000%是蟑螂蛋，應該叫他當場吞下去就不追究」、「誰家燕麥長得跟蟑螂蛋一比一還原的」、「身為資深30年懼怕蟑螂的人，這就是蟑螂蛋」；而業者也貼出聲明致歉，不過網友顯然不買單，直言「喝到異物還被店員羞辱，然後品牌對此0處理」、「確定單純的聲明就能挽回商譽嗎？」

快新聞／手搖喝到蟑螂卵！店員撇清「下秒捏爆噴汁」超噁 知名業者道歉了

有民眾控訴喝飲料喝到疑似「蟑螂卵」，大茗發表聲明致歉。（圖／取自大茗本位製茶堂臉書）

大茗本位製茶堂聲明公告如下：

針對一中店於1月10日晚間發生之「飲品異物」情事，造成當事人的不適與困擾，大茗總公司在此向當事人及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。

經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。本事件發生後，公司已立即啟動以下措施：

一、道歉與聯繫

門市已與當事消費者主動聯繫並致歉，總公司後續將持續溝通與處理。

二、一中店暫停營業執行全面清潔與消毒

一中店勒令於1月11日起停業調查，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

三、啟動內部人員SOP重新教育

公司已針對涉事人員啟動內部調查與重新教育，避免類似情形再度發生。

四、配合主管機關查驗

一中店將配合台中市政府食安相關單位查驗，以保障公開與透明。

食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，我們深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。

感謝所有顧客的督導與指教，我們會更加審慎，全心專注維護每位顧客對大茗的期待與喜愛。

