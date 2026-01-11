手搖喝到蟑螂蛋！店員辯「蕎麥」 大茗道歉：一中店暫停營業全面清潔

有民眾在社群爆料指出，昨（10）日在知名手搖店點了一杯珍珠奶茶，卻喝到疑似「蟑螂蛋」！致電給店家後拿回該店確認，店員卻堅稱是「蕎麥」。

該民眾更指出，「最讓我恐懼的是，店員竟然直接當著我的面把那顆異物『捏爆』。 當下看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到我！」雖然店家已完成退費也表示能再做一杯給他，但他實在不敢再喝。

當事民眾發文。圖／翻攝自Threads＠minnielin08

事件延燒，大茗總部今（11）日凌晨1點也發出緊急聲明，表示事發店家台中一中店1月11日起開始停業並全面進行清消。

