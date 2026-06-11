手搖店人潮不斷像暴利？店長曝月收全網沉默了

生活中心／林善柔報導

入夏後全台升溫，手搖飲成了不少民眾的消暑必需品，也讓街頭飲料店生意看起來總是人潮滿滿。從大型連鎖品牌到個人特色手搖飲料店，幾乎走幾步路就能看到一家，因此不少人認為加盟飲料店是「低門檻、高獲利」的創業選項。不過，看似天天有人排隊的熱鬧景象背後，實際經營狀況卻未必如外界想像中風光。作家黃大米近日於臉書分享一段與飲料店陳老闆的對話，揭露看似光鮮的手搖飲行業背後秘辛，引發網友熱議。





手搖店人潮不斷像「暴利行業」？店長公開行內秘辛 利潤「這數字」網全沉默

飲料店天天爆滿營收卻未必風光。（示意圖／AI協作）

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飲料店看似暴利 實際淨利曝光





不少人看見街頭飲料店一間接一間開，總以為是「暴利產業」，甚至覺得只要加盟、找工讀生顧店，就能輕鬆當老闆賺大錢。不過，實際情況恐怕和外界想像差很大。作家黃大米近日分享與飲料店陳老闆的對話，擁有三家飲料店的陳老闆坦言，飲料店真正能落入口袋的利潤，其實遠比一般人想像還少。以月營業額三十萬元的店來說，扣掉店租、人事、水電與原物料等成本後，實際淨利大約只剩四萬左右，若租金控制不好，甚至可能白忙一場。





手搖店人潮不斷像「暴利行業」？店長公開行內秘辛 利潤「這數字」網全沉默

陳老闆透露成本逼近九成，許多店長只能自己全勤顧店。（示意圖／AI協作）





店租、人事吃成本 老闆只能自己撐





在二人對話中，陳老闆進一步拆解開店的成本結構，以他的經驗，店租最好控制在營業額10％內，原料約占35％，人事成本也要35％，水電約5％，再加上雜支，整體成本逼近90％，也就是說飲料店平均獲利大約只有營業額的10％左右，也就是四萬五，稍微比普通上班族好一點。因此不少老闆最後只能親自上全天班，才能勉強維持獲利。他也坦言，若真的生意很好，通常總部早就有人搶著接手，會流到市場上的頂讓店，多半業績較普通，甚至許多裝潢砸上百萬的華麗店面，最後頂讓價只剩幾十萬元。





手搖店人潮不斷像「暴利行業」？店長公開行內秘辛 利潤「這數字」網全沉默

不少網友看完後感嘆餐飲業其實是在「賺自己的工錢」。（示意圖／AI協作）





創業夢不如想像美好 網友嘆難回頭





網友看完後也紛紛留言感嘆，「和做夜市一樣的理論，請人很難賺錢，除非翻桌率很強的店，不然老闆都是賺自己的工錢」、「如果飲料店的獲利是這樣，不如直接把開店的錢買台積電及0050」、「三萬店租台北新北找不到了！」也有人直言，「感覺餐飲業真的很辛苦，聘僱人力流動率也很大，經營真的不容易」，更有不少創業過來人感慨，「很多時候創業起初夢都是很完美的，但真的實際做下去，才發現回收沒想像中容易，等到頭洗下去後，也很難說退就退。」





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